محافظات

صوامع وشون الشرقية تستقبل 603,855 طنًا من القمح المحلي

صوامع وشون الشرقية
صوامع وشون الشرقية تستقبل 603,855 طنًا من القمح المحلي

أكد  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث إن ما تم توريده بالأمس للمواقع التخزينية بلغ ١٠ أطنان و٨٦٠ كيلو ليصل  إجمالي ما تم توريده حتى الآن 603855 طن قمح.

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الشاغرة

انتظام عملية التوريد

موضحًا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وكيل وزارة الزراعة بالشرقية 

ومن جانبه أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  إلى أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقل وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 وحقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 فدان) بالاضافة الى أراضي ملحية (حقول فردية)  8 حقول.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد مصرف بلبيس

المهندس عبدالكريم عوض الله 

و أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية ان تحتوى على عروق خشبية (طبالي) وان تكون خالية من أي محاصيل زراعية أخرى وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل (ونش أو جرار ) أو عدد (٢) ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن بالاضافة الى توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق كما يجب ان تحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.

