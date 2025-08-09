اندلاع حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية

شهدت المنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، اندلاع حريق بأحد مصانع الملابس، مما أدى إلى إصابة بعض العمال بحالات اختناق.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق بأحد مصانع الملابس، في المنطقة الصناعية، مما أدى إلى إصابة البعض من العمال بحالات اختناق.

انتقال أجهزة الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

الدفع بسيارات الإسعاف

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وقالت مصادر أن هناك عدد من العمال تعرضوا لحالات اختناق حيث يتم إسعافهم، كما أوضحت المصادر أن الحريق ناتج عن اشتعال النار في بعض المخلفات الموجودة بالمصنع.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.

