السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اندلاع حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية

حريق بمصنع، فيتو
حريق بمصنع، فيتو

شهدت المنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، اندلاع حريق بأحد مصانع الملابس، مما أدى إلى إصابة بعض العمال بحالات اختناق.  

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية (صور)

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق بأحد مصانع الملابس، في المنطقة الصناعية، مما أدى إلى إصابة البعض من العمال بحالات اختناق.  

انتقال أجهزة الحماية المدنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.   

الدفع بسيارات الإسعاف 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.   

وقالت مصادر أن هناك عدد من العمال تعرضوا لحالات اختناق حيث يتم إسعافهم، كما أوضحت المصادر أن الحريق ناتج عن اشتعال النار في بعض المخلفات الموجودة بالمصنع. 

وتواصل أجهزة الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية حريق بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية حريق الحماية المدنية

مواد متعلقة

مهرجان المانجو بالإسماعيلية يخطف أنظار الزائرين (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية (صور)

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

بازار مهرجان الإسماعيلية يعرض أنواعا مختلفة من المانجو (صور)

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads