وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية (صور)

تابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، سير الامتحانات التحريرية للدور الثاني للدبلومات الفنية 2024 / 2025 في يومها الأول.

عدد الطلاب الممتحنين

ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية، في محافظة الإسماعيلية والبالغ عددهم 757 طالبا، اليوم السبت، الامتحان التحريري في 8 لجان على مستوى المديرية في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد سعيد مدير التعليم الفني.

جانب من غرفة العمليات، فيتو

انعقاد غرفة العمليات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثمانية.

جانب من غرفة العمليات، فيتو

وتستمر أعمال غرف العمليات حتى نهاية اليوم، للاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية انطلقت اليوم وتنتهي الامتحانات النظرية يوم 19 من شهر أغسطس الجارى.



جانب من غرفة العمليات، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الاسماعيلية، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 الدور الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم دخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 يبلغ 204761 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نظام (5 سنوات، و3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

أهمية الانضباط داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية الانضباط داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش سواء كانت تقليدية أو باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، مع التأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأجهزة الهاتف المحمول داخل اللجان.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفني بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.