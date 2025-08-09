مهرجان المانجو بالإسماعيلية يخطف أنظار الزائرين (صور)

عبر عدد من زوار وضيوف محافظة الإسماعيلية، من الأجانب عن انبهارهم بمذاق الأنواع المختلفة للمانجو الإسماعيلاوي، وذلك خلال تعرفهم على أنواع المانجو بالملتقى التصديري الذى أقيم على هامش النسخة الثالثة للمهرجان.

وقالت سائحة: إن ثمار المانجو في الإسماعيلية لها طعم مختلف بخلاف أنواع المانجو في البلدان الأخرى.



مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو

منافذ بيع المانجو بحديقة نمرة 6 ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو 2025

وعلى صعيد أخر كان المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، تفقد منافذ بيع كافة أنواع المانجو الإسماعيلاوي بحديقة نمرة ٦ المفتوحة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو ٢٠٢٥.

مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو

تفقد معرض المشغولات اليدوية لوحدة تكافؤ الفرص

كما تفقد نائب المحافظ، معرض المشغولات اليدوية لوحدة تكافؤ الفرص وأيادي مصر، ويضم المعرض (أشغال مكرمية وكروشية، شنط تطريز، إكسسوارات، كونكريت) بإجمالي عدد العارضات ٦ عارضات و١ رسم حنة.

فقرات متنوعة بمهرجان الإسماعيلية للمانجو

وكان مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة هذا العام يضم عددًا من الفعاليات منها افتتاح المهرجان بشارع محمد علي، وعقب ذلك انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز.

كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفليه من أمام مبنى الديوان العام، ووصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة ٦ ثم افتتاح بازار لعرض كافة منتجات المانجو، وتم تنظيم المهرجان بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الإستيراد والتصدير.

