السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مهرجان المانجو بالإسماعيلية يخطف أنظار الزائرين (صور)

مهرجان المانجو، فيتو
مهرجان المانجو، فيتو

عبر عدد من زوار وضيوف محافظة الإسماعيلية، من الأجانب عن انبهارهم بمذاق الأنواع المختلفة للمانجو الإسماعيلاوي، وذلك خلال تعرفهم على أنواع المانجو بالملتقى التصديري الذى أقيم على هامش النسخة الثالثة للمهرجان.  

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

بازار مهرجان الإسماعيلية يعرض أنواعا مختلفة من المانجو (صور)

وقالت سائحة: إن ثمار المانجو في الإسماعيلية لها طعم مختلف بخلاف أنواع المانجو في البلدان الأخرى.  
 

مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو
مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو
مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو
مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو

منافذ بيع المانجو بحديقة نمرة 6 ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو 2025

وعلى صعيد أخر كان المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، تفقد منافذ بيع كافة أنواع المانجو الإسماعيلاوي بحديقة نمرة ٦ المفتوحة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو ٢٠٢٥.  

 

 

مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو
مهرجان المانجو بالإسماعيلية، فيتو

تفقد معرض المشغولات اليدوية لوحدة تكافؤ الفرص 

كما تفقد نائب المحافظ، معرض المشغولات اليدوية لوحدة تكافؤ الفرص وأيادي مصر، ويضم المعرض (أشغال مكرمية وكروشية، شنط تطريز، إكسسوارات، كونكريت) بإجمالي عدد العارضات ٦ عارضات و١ رسم حنة. 

فقرات متنوعة بمهرجان الإسماعيلية للمانجو 

وكان مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة هذا العام يضم عددًا من الفعاليات منها افتتاح المهرجان بشارع محمد علي، وعقب ذلك انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز. 

كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفليه من أمام مبنى الديوان العام، ووصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة ٦ ثم افتتاح بازار لعرض كافة منتجات المانجو، وتم تنظيم المهرجان بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الإستيراد والتصدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية نائب محافظ الاسماعيلية مهرجان المانجو المانجو الاسماعلاوي

مواد متعلقة

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية (صور)

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

بازار مهرجان الإسماعيلية يعرض أنواعا مختلفة من المانجو (صور)

أكبر سجادة تضم 18 نوعًا، أبرز مظاهر انطلاق مهرجان المانجو بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads