الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملاتها لإزالة الأبنية المخالفة

قام شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتنفيذ الإزالة الفورية لحالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني على مساحة ٢٠٠م² بكفر الجراية التابع للوحدة المحلية بالزنكلون.

وفى مركز ومدينة أبو كبير قام المهندس السيد عبد الرازق، رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ ٣ حالات لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، شملت فك شدة خشبية لدور ثانٍ علوي على مساحة ٢٢٤م² بعزبة العمدة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة رضوان وإزالة سور طولي بطول ١٥م٢ بقرية أولاد موسى، وإزالة كلية لمبنى مخالف على مساحة ٥٠م² بعزبة ليكون التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية.

التعديات بمركز ومدينة ههيا

وفى مركز ومدينة ههيا استمرت المتابعات المكثفة لرصد وإيقاف مخالفات البناء، تحت إشراف أيمن هيكل، رئيس المركز، وأسفرت عن إزالة في المهد لمبنى بالدبش الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ٣٦م² بـ عزبة الحسينية التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة وإزالة سور من أربع جهات على مساحة ٢٠٠م² بعزبة الدوي التابعة للوحدة المحلية بالمهدية، وأيضا إزالة فورية لمبنى على مساحة ٥٠م² على أرض إصلاح زراعي بعزبة علي تيمور التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة.

ويأتى هذا في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي أعمال للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بحسم، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز تكثيف الحملات الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي محاولة للبناء المخالف وتطبيق القانون بحزم حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

