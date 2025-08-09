انطلاق مهرجان السينما الهندية في القاهرة بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا مهرجانًا للسينما الهندية يمتد لأربعة أيام، بالتعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة والسفارة الهندية بالقاهرة.

ينطلق المهرجان يوم الأحد، 10 أغسطس، ويستمر حتى الأربعاء، 13 أغسطس 2025، ومن المقرر عرض مجموعة من أربعة أفلام هندية شهيرة ومميزة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا، وذلك على ان يكون الدخول مجاني ومتاح للجمهور.

الأفلام المشاركة في مهرجان السينما الهندية

فيلم درامي يروي قصة أم تكافح لتتغلب على حواجز اللغة، حيث تعد “لدى” زوجة هادئة وخفيفة الظل ولكنها لا تستطيع تحدث وفهم الإنجليزية، فتجد إزدراء واستخفاف من قبل زوجها وابنتها، ورغم ذكائها وعقلها المتفتح إلا أن أحدًا لا يرى ذلك فيها من عائلتها، وفي أحد الأيام وأثناء زيارتها لأختها في مانهاتن تقرر أن تتعلم الإنجليزية، وهناك تقابل مجموعة جديدة من الناس تنفتح آفاقها معهم.

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ جاوري شيندي، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاوري شيندي، وبطولة سريديفي، عادل حسين، مهدي نيببوي، بريا أناند، وسولابها ديشباند.

Goodbye

تبدء أحداث فيلم “Goodbye” بعد وفاة والدة تارا المفاجئة، لتجتمع الأسرة تحت سقف واحد لمدة ثلاثة عشر يومًا، وخلال رحلتهم على التأقلم على الأوضاع الجديدة، يدرك كل منهم أشياء مجهولة عن العائلة.

الفيلم من بطولة الفنان الكبير أميتاب باتشان، وراشميكا ماندانا، ونينا جوبتا.

Zindagi Na Milegi Dobara

يتحدث فيلم “Zindagi Na Milegi Dobara” حول كبير وناتاشا الذي يتم خطبتهما، وفي أثناء الحفل تكتشف ناتاشا أن خطيبها يخطط للسفر مع صديقيه عمران وأرجون إلى إسبانيا، الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ زويا أخطار، وﺗﺄﻟﻴﻒ فرحان أخطر، وريما كاجتي، بينما يقوم ببطولة العمل الممثلة كاترينا كيف، النجم هريتيك روشان، نصر الدين شاه، وفرحان أخطر.

RRR

تدور أحداث فيلم “RRR” في إطار من الحركة حول اثنين من الثوار الأسطوريين، ورحلتهما بعيدا عن وطنهما قبل البدء في القتال من أجل بلدهما في فترة العشرينات بالقرن العشرين

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ المخرج إس. إس. راجامولي، وﺗﺄﻟﻴﻒ ساي مادهاف بورا ومادهان كاركي، ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من إن تي راما، وراو جونيور، ورام شاران، وعليا بهات، وأجاي ديفجن.

