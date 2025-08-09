قبة الغورى تستضيف حفلا جديدا لـ"أنغامنا الحلوة" غدًا

يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر حفلًا غنائيًا جديدًا لفرقة "أنغامنا الحلوة" وذلك ضمن برنامج النشاط الفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر أغسطس الجاري برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، وذلك في الثامنة مساء غدًا الموافق الأحد 10أغسـطس.

تأسست فرقة “أنغامنا الحلوة” عام 2021 وتقدم ألوانًا متعددة من الغناء منها العاطفي، الموشحات، الإنشاد الديني، الغناء الشعبي، الفرانكو، الأغنيات الوطنية، بالإضافة إلى المنولوجات، والاسكتشات، والاستعراضات، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية والفنية وتضم العديد من المواهب المتميزة من مختلف الأعمار.

يقام الحفل ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم الإبداعات الفنية والموسيقية للشباب، وإتاحة منصات للتعبير والإبداع، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي والموسيقى.

