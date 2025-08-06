"التنمية الثقافية" تحتفل بذكرى ميلاد الشاعر شوقى حجاب بالسحيمى غدًا

يحتفل مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، بذكرى ميلاد الشاعر الكبير شوقى حجاب وذلك في الثامنة مساء غدًا الخميس الموافق 7 أغسطس، حيث تقدم الاحتفالية الإعلامية نهلة ياسين بمشاركة أسرة وأصدقاء، ومحبي الراحل الكبير.

الشاعر شوقي حجاب

جدير بالذكر ان شوقى حجاب، هو شاعر ومخرج مصري، ولد في الدقهلية، تربى مع شقيقه الشاعر الكبير (سيد حجاب) في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالًا خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم "حجاب" عروض الشعر على يد والده وتعرف على مكتبته، وساعده ذلك على الاتجاه لكتابة الشعر، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضا الاخراج بمعهد السينما ومارسه.

وكتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وبتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك".

وشارك الراحل الكبير بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة"، تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال.

وحصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وفي عام 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني".

وتأتى هذه الاحتفالية ضمن جهود وزارة الثقافة لإحياء التراث الأدبى، والشعرى المصرى، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي وإعادة تقديم التراث الأدبى، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال مراكزها الثقافية وتقديمها للجميع دون استثناء.

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