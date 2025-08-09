السبت 09 أغسطس 2025
الروائي إبراهيم عبد المجيد في ضيافة صالون "نفرتيتي" الثقافي

ينظم صالون "نفرتيتي" الثقافي فعالية جديدة برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة العماري حمدي السطوحي، يستضيف فيها الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، وذلك في السابعة مساء غدًا الموافق الأحد 10 أغسطس داخل مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، وهذا في رحلة إبداعية تمزج بين حكايات البحر والحضارة المصرية القديمة. 

الفعالية التي تحمل عنوان "إبراهيم عبد المجيد وحكايات البحر" تسعى إلى استكشاف تجليات الهوية المصرية في الأدب والفنون والإبداع. وتتناول تأثير الحضارة القديمة على الأدب المعاصر، من خلال نموذج البحر كمصدر للأسطورة، والرمز، والتأمل. كما تحاول حلقة الحوار  المفتوح مع الجمهور استحضار  البحر في أعمال الكاتب الكبير خاصة في رواياته المرتبطة بمدينة الإسكندرية، كمرآة أدبية نابضة للحضارة والانفتاح والتنوع الثقافي.

يُذكر أن صالون "نفرتيتي" الثقافي انطلق كمبادرة ثقافية على يد مجموعة من الصحفيات المصريات، ليكون منصة حرة للحوار الثقافي والفكري، ويقوم بالإشراف عليه الصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، أماني عبد الحميد، والإذاعية وفاء عبد الحميد من أجل تعزيز الهوية المصرية وتراثها الإنساني في مواجهة تيارات التغريب والنسيان.

