تبدأ من 65 جنيها، حفلات قطاع التنمية الثقافية الأسبوع المقبل بمراكز الإبداع

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عددا من الحفلات الأسبوع المقبل في مختلف مراكز الإبداع التابعة له في القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، والتي تمتاز بأسعارها التي تكون في متناول يد المواطن العادي الذي يرغب في الاستمتاع بقدر من الفن الراقي أو جلسات الإنشاد الديني المختلفة التي ينظمها القطاع.

حفلات قطاع التنمية الثقافية خلال الأسبوع المقبل

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي أبرز الحفلات التي ينظمها القطاع وأماكنها وسعر التذكرة لكل حفلة.

قصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز يوم الخميس الموافق 14 أغسطس حفل لفرقة ماسة للفنان اشرف البلاح في تمام الساعة الـ 8 مساءً، على أن يكون سعر التذكرة للفرد 65 جنيه.

ويوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز حفل لثنائي العود غسان ودينا في تمام الساعة الـ 8 مساءًا بسعر 180 جنيه للتذكرة.

سينما الهناجر

بينما تعرض سينما الهناجر يوم السبت الموافق 9 أغسطس عروض نادى السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

ومن يوم 10 إلى 13 أغسطس تقدم عروض أفلام السينما الهندية بالتعاون مع مركز مولانا ازاد الثقافية الهندي في الساعة الـ 7 مساءً، بينما تعرض يوم الخميس الموافق 14 أغسطس صالون كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان “سميحة أيوب.. سيدة المسرح العربي” في نفس التوقيت.

وتحتفل سينما الهناجر في يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس بعيد وفاء النيل، وذلك من خلال عرض عدد من الأفلام المتعلقة به في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

قبة الغوري

وتستضيف قبة الغوري يوم الأحد الموافق 10 أغسطس فرقة أنغامنا الحلوة بقيادة الفنان شريف عباس في تمام الساعة الـ 8 مساءً بسعر 120 جنيه للتذكرة.

بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك

وينظم بين الغناء العربي صالون مقامات بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية بعنوان “محمد عبد المطلب... عبقرية الغناء الشعبي” ويحل ضيفًا على الصالون الصحفي أشرف غريب إعداد وتقديم الدكتور إيناس جلال، على أن تكون الفقرة الغنائية للفنان المطرب محيي صلاح وفرقته الموسيقية في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وذلك على أن يكون الدخول مجانًا.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

وتقدم فرقة “جوانا” يوم الخميس الموافق 14 أغسطس عرضَا غنائيًا مسرحي بمناسبة عيد وفاء النيل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً على أن يكون سعر التذكرة 75 جنيها للفرد.

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