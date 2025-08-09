اليوم، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية (دور ثان) 2025

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية (دور ثانٍ) اليوم السبت الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 الدور الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم دخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 يبلغ 204761 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نظام (5 سنوات، و3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

أهمية الانضباط داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية الانضباط داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش سواء كانت تقليدية أو باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، مع التأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأجهزة الهاتف المحمول داخل اللجان.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفني بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

كما شددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وقامت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديريات وغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمحافظة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات.

