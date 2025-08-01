الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

لطلاب الدبلومات الفنية، كل ما تريد معرفته بشأن اختبارات الالتحاق بكلية الهندسة

طلاب الدبلومات الفنية،
طلاب الدبلومات الفنية، فيتو
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نشر المجلس الأعلى للجامعات الفيديو التعريفي للطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية للعامين ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ للالتحاق بكليات الهندسة  للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

بدأ طلاب  الدبلومات والمعاهد الفنية 2025/ 2026، للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين)، اليوم الجمعة، التسجيل لأداء اختبارات الإلتحاق بالكليات.

رابط التسجيل لاختبارات القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات كلية الهندسة الدخول من هنـــــــــــــــــا.

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية التسجيل لأداء الاختبارات من هنــــــــــــــــــا.

 

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية التجارية (نظام الخمس سنوات أو السنتان بعد الثانوية)التسجيل لأداء الاختبارات من هنــــــــــــــــــا.

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات الدبلومات الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية الزراعية (نظام السنتين بعد الثانوية) التسجيل من هنــــــــــــــا.

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) للالتحاق بإحدى كليات الحقوق التسجيل من هنــــــــــــــــــــا.

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أهمية رفع جودة التعليم الهندسي في مصر، مشددًا على أن مهنة الهندسة تتطلب تأهيلًا علميًا ومهاريًا عاليًا، ولا يجب التساهل في شروط الالتحاق بها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في سوق العمل المحلي والدولي.


القبول الاستثنائي لطالب الدبلوم كان خطأ

وقال النبراوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لدينا مشكلة حقيقية في أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قبلا في وقت سابق استثناء طلاب الدبلومات من اجتياز امتحان المعادلة، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى خريجي الهندسة في بعض الحالات، وأثّر على صورة المهنة".

وأوضح أن هذا القبول أدى إلى دخول طلاب غير مؤهلين فعليًا إلى منظومة التعليم الهندسي، وهو ما يناقض الأسس العلمية والمهنية التي تعتمد عليها مهنة الهندسة.

 

المعادلة أصبحت إلزامية

وأشار نقيب المهندسين إلى أن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات استقرا مؤخرًا على ضرورة إجراء امتحان معادلة لكل من يرغب من حملة الدبلومات في التحاق بكليات أو معاهد الهندسة، مؤكدًا أن هذا الامتحان هو السبيل الوحيد لضمان الكفاءة واستيفاء الحد الأدنى من المعايير الهندسية المعترف بها.

تحذير من المعاهد الوهمية

وأطلق المهندس طارق النبراوي تحذيرًا واضحًا من التعامل مع أي معهد هندسي أو جهة تدّعي منح شهادة معادلة دون المرور بالإجراءات الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، قائلًا:
"نحذّر الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع في فخ التلاعب والوعود الكاذبة، فهناك بعض المعاهد الخاصة تتلاعب بمستقبل الطلاب وتمنحهم أوراقًا غير معترف بها".

نقابة المهندسين تؤكد التزامها بالمعايير

واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة لن تقيد أي خريج لا يملك الشروط القانونية والأكاديمية، وأنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضبط جودة التعليم الهندسي، وضمان عدم الإضرار بسمعة المهنة أو بحقوق الخريجين الجادين.

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