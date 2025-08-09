إعلان أسماء النواب المعينيين بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

انتهت الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي خاضت الانتخابات بمفردها دون منافس، بينما سيتم الإعادة على بعض المقاعد الفردية في عدد من الدوائر الانتخابية.

تشكيل مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر، أن تشكيل مجلس الشيوخ، 300 عضوا، بواقع 200 بالانتخابات، 100 بنظام القائمة النسبية المغلقة، و100 بالنظام الفردي، و100 يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس.

التساوي في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمعينين

وأكد القانون، أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب، حيث المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، حيث يتم الإعلان عنهم بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعي الثاني.

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ضوابط التعامل حال خلو مقعد عضو مجلس الشيوخ المعين

كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

اختصاصات مجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ له اختصاصات محددة، وفقا لما ورد في المادة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته

-دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

دور مجلس الشيوخ في دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

-تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

وتنص المادة 4 على: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

دراسة ما يحيله رئيس الجمهورية

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.