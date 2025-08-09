السبت 09 أغسطس 2025
سياسة

موعد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يستعد مجلس الشيوخ لاستقبال المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ التي تم الانتهاء من مرحلتها الأولى الأسبوع الماضي.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات يوم ١٢ أغسطس المقبل.

وعقب ذلك يتم تحديد موعد لاستقبال الفائزين بمقر مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية.

وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي التي تنتهي في ١٧ أكتوبر المقبل.

 

التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

وانتهى في مساء الثلاثاء، ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

 

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.


وجرى التصويت داخل  8 آلاف و825 مقرًّا انتخابيًّا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

 

وأجريت الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

