الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية تتسلم محاضر الحصر العددي لانتخابات الشيوخ، وإعلان النتائج الثلاثاء

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فيتو
ads

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن تسلمها كافة محاضر الحصر العددي الخاصة بعمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من اللجان العامة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنها بدأت أعمال المراجعة الدقيقة لتلك المحاضر، تمهيدًا لاعتماد النتائج النهائية للعملية الانتخابية، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعلن سلفًا.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن جميع الإجراءات تُنفذ وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدولية لضمان النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن عمليات الجمع والمراجعة تجري تحت إشراف قضائي كامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على إنهاء العملية الانتخابية في موعدها القانوني، وإعلان إرادة الناخبين بعد استكمال كافة المراحل الإجرائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الحصر العددي لانتخابات مجلس الشيوخ العملية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 12 اغسطس

الوطنية للانتخابات: عدم منح الحصر العددي للأصوات إلا لمن يحمل توكيلًا صادرًا من الشهر العقاري

الأكثر قراءة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

الكرة الذهبية، ليفربول وباريس سان جيرمان وبرشلونة أبرز المرشحين لجائزة أفضل نادٍ

لا يجرؤ أحد على الاقتراب، تصريحات محافظ شمال سيناء بشأن اختراق حدود مصر تتصدر التريند (فيديو)

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

الداخلية تضبط التيك توكر موكا بحوزتها حشيش وبودر

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

المزيد
الجريدة الرسمية
ads