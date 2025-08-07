الهيئة الوطنية تتسلم محاضر الحصر العددي لانتخابات الشيوخ، وإعلان النتائج الثلاثاء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن تسلمها كافة محاضر الحصر العددي الخاصة بعمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من اللجان العامة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنها بدأت أعمال المراجعة الدقيقة لتلك المحاضر، تمهيدًا لاعتماد النتائج النهائية للعملية الانتخابية، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعلن سلفًا.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن جميع الإجراءات تُنفذ وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدولية لضمان النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن عمليات الجمع والمراجعة تجري تحت إشراف قضائي كامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على إنهاء العملية الانتخابية في موعدها القانوني، وإعلان إرادة الناخبين بعد استكمال كافة المراحل الإجرائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.