الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط الدعاية في مجلس الشيوخ والحد الأدنى للإنفاق

الهيئة الوطنية للانتخابات،فيتو
الهيئة الوطنية للانتخابات،فيتو

حددت  الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.
وتضمن القرار أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم.

الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي

كما أعطى القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.

 مدة الدعاية والصمت الدعائي

ووفقا للقرار تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
 

 الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية

ومن بين ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى القادم يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۱۳ مقعدا) مليونين ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۳۷ مقعدا) ستة ملايين ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه.
 

 تلقى التبرعات


يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن ٥% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طریق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة. بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

حظر تلقي تبرعات من جهات محددة 
 

حظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من: 
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يسهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني. شخص طبيعي أجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات مجاس الشيوخ اوراق الترشح المقاعد الفرديه القوائم الانتخابية

مواد متعلقة

“الوطنية للانتخابات” تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات “الشيوخ"

"الوطنية للانتخابات" تتلقى 311 طلبا للترشح في "الشيوخ " حتى الآن

الوطنية للانتخابات: 38 طلبا جديدا في اليوم الثالث للترشح لانتخابات الشيوخ

الوطنية للانتخابات: تجهيز 500 جهاز كمبيوتر و100 ماسح ضوئي لتيسير إجراءات الترشح لـ الشيوخ

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

رفعت فياض يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة طلاب الثانوية السعودية بـ طب الزقازيق.. إنقاذ مستقبل 47 طالبا بسبب خطأ إداري

زغلول صيام يكتب: عندما صنع الإعلام الرياضي في مصر جيلا من المغيبين!!

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية