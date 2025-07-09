الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط الدعاية في مجلس الشيوخ والحد الأدنى للإنفاق

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.

وتضمن القرار أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم.

الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي

كما أعطى القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.

مدة الدعاية والصمت الدعائي

ووفقا للقرار تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.



الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية

ومن بين ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى القادم يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۱۳ مقعدا) مليونين ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۳۷ مقعدا) ستة ملايين ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه.



تلقى التبرعات



يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن ٥% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طریق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة. بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

حظر تلقي تبرعات من جهات محددة



حظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يسهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني. شخص طبيعي أجنبي.

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