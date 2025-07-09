حماة الوطن: حصلنا على نسبة ملائمة من مقاعد القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

أكد حزب حماة الوطن، أن وجوده في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، يأتي في إطار التوافق الوطني والتنسيق بين 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حصل الحزب على نسبة ملائمة من المقاعد.

وفي ذات السياق، أعلن حماة الوطن، خوض المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، في ضوء ما يمتلكه من قواعد حزبية، وما يتمتع به من شعبية وجماهيرية كبيرة.

ودعا الحزب جميع مرشحيه إلى ضرورة ترشيد نفقات الدعاية الانتخابية، مع توجيه جزء منها لصالح المشروعات القومية، ضمن الدور المجتمعي للحزب.

وجاء مرشحو حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

_ القاهرة:

هالة محمود كمال عبد الحميد

هيثم فتحي الشيخ

_ الجيزة:

شيرين صبري رزق عفيفي

أحمد محمد محمود عبيد

_ القليوبية:

حسن يوسف أحمد رزق

_الدقهلية:

بسمة محمد سمير السيد هنداوي

_المنوفية:

شبل محمد عبد الغني ضحا

_ الغربية:

أحمد يحيى عبد السلام يحيى

_ كفر الشيخ:

محمد عبد الرحمن محمد الشهاوي

_ الفيوم:

صالح محمود محمد محمود

_ بني سويف:

حسن عبد الوهاب عبد العزيز جعفر



_ أسيوط:

أحمد محمد أحمد محمد حسن

_سوهاج:

هاني حليم إبراهيم شحاته

_ الأقصر:

محمد النوبي عامر محمد النوبي علي

_ الشرقية:

محمد سليمان نوح مصطفى

_بورسعيد:

محدد إبراهيم السيد سلامة

_ جنوب سيناء

صلاح ربيع عواد حسين

_ الإسكندرية:

سوزي سمير مرسيس توفيق

_البحيرة:

محمود محمد صلاح محمود سعد

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