منها التوتر ومشاكل الغدة الدرقية، أسباب طول فترة الدورة الشهرية

تعرف العديد من السيدات أن الدورة الشهرية "طبيعية" تتراوح بين 21 و35 يومًا، ولكن الحقيقة غير ذلك، فلا توجد دورة شهرية "طبيعية" بالمعنى الحرفي، فلكل جسم خصائصه التي تميزه. ففي حين تتمتع بعض النساء بدورات منتظمة، تعاني أخريات من دورات غير متوقعة.

متى يصبح طول الدورة الشهرية مقلقًا؟

من الشائع أن تختلف الدورة الشهرية قليلًا من شهر لآخر، أو أن تكون أطول قليلًا من المعتاد دون أن يكون ذلك مدعاة للقلق، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. ومع ذلك، إذا شعرت السيدة فجأة بأن دورتها الشهرية "لا تنتهي"، فقد يتطلب الأمر اهتمامًا.

فتتراوح مدة الدورة "النموذجية" بين يومين وسبعة أيام، ولا يوجد داعي للقلق من الدورات التي تستمر من خمسة إلى سبعة أيام. أما إذا استمر النزيف لمدة ثمانية أيام أو أكثر، فمن الضروري إجراء فحص الطبي.

وعند ملاحظة أي تغييرات ملحوظة في الدورة الشهرية، مثل اختلاف في وتيرة النزيف أو كميته، أو نزول بقع دم بين الدورات.

أسباب طول الدورة الشهرية

توجد العديد من الأسباب المحتملة لطول الدورة الشهرية، وتعتمد على العوامل الصحية والعمر ونمط الحياة لكل امرأة. لذا، من المهم تتبع الدورة الشهرية بدقة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، حيث تُسهل البيانات عملية التشخيص وتوفر معلومات قيمة للطبيب.

التوتر

يُعد التوتر، سواء كان حادًا (لفترة قصيرة) أو مزمنًا (لفترة طويلة)، عاملًا رئيسيًا يؤثر على مستويات الهرمونات في الجسم، وبالتالي على الدورة الشهرية.

يمكن أن يؤدي التوتر الشديد إلى إطالة الدورة، وقد تصبح الدورات غير المنتظمة معتادة في حالات التوتر المزمن. على الرغم من صعوبة ذلك، تنصح الدكتورة هيغينز بزيارة الطبيب للتأكد من أن التوتر هو السبب وليس حالة صحية كامنة.

الأدوية الهرمونية ومنع الحمل

تؤثر وسائل منع الحمل الهرمونية بشكل كبير على تواتر ومدة الدورة الشهرية:

حبوب منع الحمل: عادة ما تُنظم الدورة الشهرية لتستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام. ومع ذلك، قد تسبب الأنواع الممتدة نزيفًا أقل تكرارًا أو توقفًا تامًا للدورة. من الشائع حدوث "نزيف مفاجئ" (نزيف غير منتظم) خلال الأشهر القليلة الأولى من الاستخدام. إذا استمرت الدورة الشهرية أطول بعد بضعة أشهر، يُنصح بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية لتغيير نوع الحبوب أو وسيلة منع الحمل.

اللولب الرحمي: اللولب الهرموني يميل إلى تخفيف أو إيقاف الدورة الشهرية بعد فترة من النزيف الخفيف في الأشهر الأولى. أما اللولب النحاسي فقد يسبب دورات شهرية أغزر وأطول.

حقن وغرسات البروجستين فقط: ترتبط هذه الطرق بنزيف دموي غير منتظم، لكن معظم النساء يبلغن عن دورات أخف وأقصر.

منع الحمل الطارئ: يؤخر الإباضة، مما يتوقع حدوث عدم انتظام ونزول بقع دم. إذا لم تعد الدورة الشهرية إلى طبيعتها خلال شهرين، يجب إبلاغ الطبيب.

العلاج الهرموني: يمكن أن يؤثر العلاج الهرموني لأسباب مختلفة (مثل بطانة الرحم، انقطاع الطمث، اضطرابات الغدة الدرقية، أو الوقاية من سرطان الثدي) على النزيف. يجب مناقشة أي نزيف يحدث أثناء هذا العلاج مع الطبيب لاستبعاد أي مشكلات صحية كامنة.

الأدوية غير الهرمونية

ليست الهرمونية فقط، بل يمكن أن تؤثر العديد من الأدوية الأخرى على توقيت ومدة وشدة الدورة الشهرية. من أمثلتها:

مضادات التخثر

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

مضادات الاكتئاب

الستيرويدات

أدوية إنقاص الوزن والعلاج الكيميائي ومضادات الصرع.

مشاكل متعلقة بالحمل

يمكن أن يحدث النزيف أثناء الحمل، وهو ليس دائمًا مؤشرًا سيئًا، ولكن يجب أخذه على محمل الجد:

الحمل: نزيف خفيف أو بقع دم في بداية الحمل أمر شائع، وقد يحدث أيضًا نزيف أثناء الاستعداد للمخاض.

الإجهاض: يسبب الإجهاض نزيفًا في أي مرحلة من مراحل الحمل، وقد يُخلط بين النزيف المبكر والإجهاض المبكر مع دورة شهرية طويلة.

الحمل خارج الرحم: يمكن الخلط بين النزيف المهبلي الناتج عن الحمل خارج الرحم ونزيف الدورة الشهرية في المراحل المبكرة.

الإجهاض الجراحي أو الدوائي: من الشائع حدوث نزيف بعد الإجهاض، مع توقع عدم انتظام الدورة لبضعة أسابيع.

الرضاعة الطبيعية

تؤدي الرضاعة الطبيعية إلى تغيرات هرمونية كبيرة، وقد لا تأتي الدورة الشهرية لبعض النساء أثناء الرضاعة، بينما تعاني أخريات من دورات غير منتظمة. في حال عدم الرضاعة الطبيعية، يُفترض أن تعود الدورة الشهرية إلى طبيعتها بسرعة. يُنصح باستشارة الطبيب لأي أسئلة حول تغيرات الدورة الشهرية بعد الولادة.

متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

تُعد الدورات الشهرية غير المنتظمة، الطويلة أو الغزيرة، علامة مميزة لمتلازمة تكيس المبايض. لذا، غالبًا ما يصف الأطباء حبوب منع الحمل للمصابات بهذه الحالة لتنظيم الدورة.

الأورام الليفية الرحمية أو السلائل

الأورام الليفية الرحمية هي أورام حميدة شائعة جدًا (تصيب 40% إلى 80% من النساء) تنمو في الرحم. على الرغم من أنها غالبًا ما تكون صغيرة ولا تسبب أعراضًا، إلا أنها قد تؤدي إلى دورات شهرية طويلة وغزيرة ونزيف مفاجئ.

سلائل الرحم أقل شيوعًا وتنمو في بطانة الرحم، وتؤثر أيضًا على توقيت ومدة وغزارة الدورات الشهرية.

انتباذ بطانة الرحم (بطانة الرحم المهاجرة)

تُعدّ هذه الحالة شائعة، حيث ينمو نسيج يشبه بطانة الرحم في مناطق غير طبيعية. تُشير الدكتورة هيغينز إلى أن طول الدورة الشهرية يُعدّ عامل خطر للإصابة بانتباذ بطانة الرحم، كما أنه أحد الآثار الجانبية الشائعة للحالة، إلى جانب الألم في أسفل الظهر أو البطن أو منطقة الحوض.

العضال الغدي الرحمي

يشبه انتباذ بطانة الرحم، لكنه ينطوي على نمو أنسجة بطانة الرحم داخل جدار الرحم العضلي. يمكن أن يسبب دورات شهرية طويلة وغزيرة ومؤلمة، على الرغم من أن حوالي ثلث المصابات لا تظهر عليهن أي أعراض.

سن اليأس (انقطاع الطمث)

مع اقتراب سن اليأس وفترة ما قبل انقطاع الطمث، يمكن أن تصبح الدورات الشهرية أطول وأكثر انتظامًا نتيجة التقلبات الهرمونية. على الرغم من أن الدورات غير المنتظمة متوقعة في هذه المرحلة، إلا أنه يجب فحصها، خاصةً إذا كان عمر المرأة يزيد عن 45 عامًا، بسبب زيادة خطر تغيرات بطانة الرحم التي قد تؤدي إلى سرطان بطانة الرحم.

العدوى

مجموعة واسعة من العدوى يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية، بما في ذلك التهاب المهبل البكتيري، التهاب بطانة الرحم، ومرض التهاب الحوض، بالإضافة إلى العديد من الأمراض المنقولة جنسيًا مثل الكلاميديا والسيلان وداء المشعرات. بعض أنواع العدوى، مثل عدوى الخميرة، يمكن أن تسبب نزيفًا وبقعًا دموية خارج الدورة الشهرية. تُحث الدكتورة هيغينز على إجراء فحص في حال وجود ألم عند ممارسة الجنس أو التبول، أو حمى، أو حكة، أو إفرازات مهبلية غير طبيعية.

مشاكل الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية الهرمونات التي تؤثر بشكل كبير على الدورة الشهرية. إذا اشتبه الطبيب في أن طول الدورة الشهرية ناتج عن مرض في الغدة الدرقية، فسيُجري فحوصات دم وقد يُحيل المريضة إلى طبيب غدد صماء.

أمراض الكلى

الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة أكثر عرضة لخطر النزيف بمختلف أنواعه، بما في ذلك نزيف الحيض الغزير.

اضطرابات الدم

هناك العديد من اضطرابات الدم والصفائح الدموية التي قد تُصعّب إيقاف النزيف، بعضها وراثي (مثل الهيموفيليا وداء فون ويلبراند)، والبعض الآخر مكتسب (مثل سرطان الدم أو نقص فيتامين ك).

سرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم

على الرغم من ندرة ذلك، إلا أن الدورة الشهرية الطويلة قد تكون علامة على آفة سرطانية أو سابقة للتسرطن في الرحم. عادةً ما يتطور سرطان الرحم أثناء أو بعد انقطاع الطمث، بينما يميل سرطان عنق الرحم إلى الظهور مبكرًا (عادة بين 35 و45 عامًا)، وعدد الحالات الجديدة آخذ في الانخفاض بفضل مسحات عنق الرحم ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

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