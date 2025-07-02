فوائد الجمبري، يعزز صحة الغدة الدرقية ويحسن وظائف الدماغ

فوائد الجمبري، الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة والفاخرة التي لها عشاق كثيرون على مستوى العالم لمذاقه المميز.

وفوائد الجمبري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجمبرى، من أشهر المأكولات البحرية المحببة لدى الكثيرين حول العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ويعتبر مصدر ممتاز للبروتين والمعادن والعناصر المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر.

القيمة الغذائية للجمبري

وأضافت منى، أن الجمبرى غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، ومن أهمها:

البروتين عالي الجودة

أحماض أوميجا 3 الدهنية

الفيتامينات مثل فيتامين B12، وفيتامين D، وفيتامين E

المعادن كالزنك، والحديد، واليود، والفسفور، والسيلينيوم

مضادات الأكسدة مثل الأستازانتين

فوائد الجمبرى للصحة

فوائد الجمبرى للصحة

وتابعت، أن من فوائد الجمبرى للصحة:

يحتوي الجمبري على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب، والتي تساعد على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين مستوى الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

بفضل احتوائه على الزنك والسيلينيوم، يساهم الجمبري في تقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

الجمبرى يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، وهو ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد في الوقاية من الأنيميا، خاصة عند النساء الحوامل.

الفيتامينات مثل B12 واليود تلعب دور أساسي في تحسين وظائف الدماغ، وزيادة التركيز والذاكرة، والوقاية من تدهور القدرات العقلية المرتبطة بالتقدم في العمر.

الكالسيوم والفوسفور الموجودان في الجمبري يساعدان على تعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة مع التقدم في العمر.

الجمبرى يحتوي على نسبة عالية من اليود، وهو عنصر ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

الجمبرى غني بمادة الأستازانتين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الجمبري، مثل فيتامين E والأستازانتين، تعمل على حماية البشرة من الجذور الحرة، وتأخير علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

الجمبري يحتوي على الزنك والحديد والبروتين، وكلها عناصر ضرورية لتغذية الشعر من الجذور، وزيادة كثافته ولمعانه، والوقاية من تساقطه.

بفضل محتواه من البيوتين والزنك، يساعد الجمبري على تقوية الأظافر ومنع تكسرها أو ضعفها.

يحتوي على نسبة قليلة من الدهون والسعرات الحراري، وغني بالبروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويعزز من حرق الدهون بفضل وجود اليود الذي ينشط الغدة الدرقية، لذلك، يعد الجمبري خيار ممتاز لمتبعي الحميات الغذائية والراغبين في إنقاص الوزن بطريقة صحية.

نصائح عند تناول الجمبري

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل طهي الجمبرى بطريقة صحية مثل السلق أو الشوي بدلا من القلي، وعدم الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من الحساسية أو ارتفاع الكوليسترول، مع التأكد من نظافته وطهيه جيدا لتفادي أي بكتيريا أو طفيليات بحرية.

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