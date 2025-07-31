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محافظ الشرقية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد

محافظ الشرقية يستقبل
محافظ الشرقية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية، متمنيًا له التوفيق والسداد وحسن الأداء والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

جاء ذلك في حضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة السابق.

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وأكد محافظ الشرقية استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما حرص المحافظ علي تقديم الشكر للدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لمجهوداته الملموسة خلال فترة عمله بالمحافظة والتي انعكست على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة لأبناء المحافظة. 

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ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوى العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة. 

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حسن الاداء المنظومة الصحية محافظة الشرقية التوفبق والسداد الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة الهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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