محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفني

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني ( صناعي – زراعي – تجاري) للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 بعدد من المدارس بنطاق المحافظة طبقا للكشف المرفق.

الصف الأول الثانوى الفنى بأنواعه

وأوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم.

إتاحة الفرصة لأكبر عدد

ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ تتضمن الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس، ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفني وصولًا لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة وفقا للقواعد والقرارات الوزارة المنظمة في هذا الشأن.

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