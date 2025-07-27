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تحرير عقود عمل لذوي الهمم بمحافظة الشرقية

تحرير عقود عمل لذوي
تحرير عقود عمل لذوي الهمم بمحافظة الشرقية - فيتو

استقبل المهندس أحمد عبدالهادى وكيل الوزارة العمل بمحافظة الشرقية، بمكتبه بمديرية العمل بالزقازيق، وذلك اليوم الأحد الموافق 27 من يوليو عام 2025، عددا من الراغبين فى العمل من ذوى الهمم لمتابعة تعينهم بنسبة 5% والاستماع لهم.

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تصدى الوزارة للمشكلات التى تواجههم 

 ولفت إلى ضرورة تصدى الوزارة  للمشكلات  التى  تواجههم بسوق العمل ومحاولة تذليل المعوقات وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، وذلك في إطار متابعته اليومية لحصر وإستيفاء نسبة الـ 5‎%‎  بالمصانع والشركات بالمدن الصناعية وغيرها بالشرقية.

جانب من الراغبين فى العمل من ذوى الهمم وذويهم 
جانب من الراغبين فى العمل من ذوى الهمم وذويهم 

مبادرة الرئيس لإلحاق ذوى الهمم بالعمل 

 وذلك انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب، وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل بضرورة الإهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم  -قادرون بإختلاف-والتشديد على تلبية مطالبهم.

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فرصة عمل مناسبة 

وأوضح أن ذلك حقهم الذى كفله لهم القانون فى الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص، والذي يتطلب أيضا المتابعة الجادة ومتابعة إستيفاء نسبة ال5‎%‎ بكافة المنشآت لإيجاد عمل لهم يغنيهم عن الحاجة.

 

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الاستماع لهم متابعة تعيينهم ذوي الهمم رئيس الجمهورية محافظة الشرقية المهندس احمد عبدالهادى وكيل وزارة العمل

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