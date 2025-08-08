الجمعة 08 أغسطس 2025
لعشاق المانجو، هذه فوائدها للمناعة والذاكرة والقلب

المانجو
المانجو

فوائد المانجو، المانجو من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون على مستوى العالم وتستخدم في صناعة العصائر والحلوى والمخللات.

وفوائد المانجو، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المانجو من أكثر الفواكه الصيفية شهرة ومحبوبة حول العالم، وتلقب أحيانا بـ"ملكة الفواكه" نظرًا لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، فهي ليست مجرد فاكهة منعشة ولذيذة، بل تحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تعزز الصحة وتقي من العديد من الأمراض.

 

القيمة الغذائية للمانجو

وأضافت  استشارى التغذية العلاجية: تحتوي المانجو على العديد من العناصر المفيدة، وأهمها:

  • الفيتامينات: فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامينات B وخاصة B6 وحمض الفوليك.
  • المعادن: البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، والنحاس.
  • الألياف الغذائية: التي تساعد في تحسين الهضم.
  • مضادات الأكسدة: مثل البيتا كاروتين والزياكسانثين والكيرسيتين.
فوائد المانجو الصحية 
فوائد المانجو الصحية 

فوائد المانجو الصحية

وتابعت، أن من فوائد المانجو التى تدفع لتناولها الآتي:-

  • المانجو غنية بفيتامين C وفيتامين A، وهما عنصران أساسيان لدعم الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات والأمراض.
  • بفضل احتوائها على البيتا كاروتين وفيتامين A، تساعد المانجو على حماية العين من الجفاف، وتقوي النظر، وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.
  • تحتوي المانجو على إنزيمات هضمية مثل الأميلاز، إضافة إلى الألياف، مما يسهل عملية الهضم ويقي من الإمساك.
  • البوتاسيوم والمغنيسيوم في المانجو يساعدان على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على نبض القلب في المعدل الطبيعي، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من خطر تصلب الشرايين.
  • فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مظهرا نضرا ويقوي الشعر، بينما فيتامين A يحافظ على رطوبة الجلد ويقيه من الجفاف.
  • مضادات الأكسدة الموجودة في المانجو، مثل الكيرسيتين والبيتا كاروتين، تساهم في محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا وتزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
  • المانجو تحتوي على سعرات حرارية معتدلة، وأليافها تمنح إحساسا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل تناول الطعام الزائد.
  • فيتامين B6 وحمض الفوليك في المانجو يساهمان في دعم وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة والمزاج.

نصائح لتناول المانجو

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناولها طازجة للحصول على أكبر قدر من الفوائد، ويمكن إضافتها إلى العصائر أو السلطات أو حتى الحلويات الصحية، والاعتدال مهم، خاصة لمرضى السكري، نظرا لاحتوائها على نسبة من السكريات الطبيعية.

فوائد الطماطم، تنظم الشهية وتحمي من الإمساك والشيخوخة

فوائد التين البرشومي، يقوي العظام والمناعة وينظم ضغط الدم

 

