فوائد المانجو، تحمي من جفاف العين والضمور البقعي

فوائد المانجو، المانجو من فاكهة الصيف الأكثر شهرة على مستوى العالم لنكهتها المميزة التى لا تقاوم ويعشقها الكبار والصغار وتقدم على حالتها أو عصير أو فى الحلوى.

وفوائد المانجو، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المانجو تعرف بـ"ملكة الفواكه" لما تتميز به من طعم لذيذ وفوائد صحية مذهلة تجعلها خيار مثالي للصحة والجمال، وتحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الجسم وتعزز المناعة.

فوائد المانجو للصحة

فوائد المانجو للصحة

وأضاف السيد، إن من فوائد المانجو للصحة:-

تحتوي المانجو على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين A اللذين يساعدان في تقوية جهاز المناعة.

مضادات الأكسدة الموجودة بها تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

فيتامين A الموجود في المانجو يحافظ على صحة الجلد ويمنع الجفاف، وفيتامين C يساعد على إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة نضارة ويقلل من ظهور التجاعيد.

المعادن مثل الزنك والنحاس تعزز نمو الشعر وتقوي بصيلاته.

تحتوي المانجو على إنزيمات هاضمة مثل "الأميلاز" التي تساعد في تكسير الكربوهيدرات وتحسين عملية الهضم.

غنية بالألياف الغذائية التي تحارب الإمساك وتدعم صحة الأمعاء.

تحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A الضروري لسلامة النظر، وتساعد في الوقاية من جفاف العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

رغم طعمها الحلو، إلا أن المانجو تحتوي على مؤشر جلايسيمي معتدل، ما يجعلها مناسبة للاستهلاك المعتدل لمرضى السكري.

أوراق المانجو تستخدم في الطب التقليدي للمساعدة في التحكم بمستويات الجلوكوز في الدم.

تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في ضبط ضغط الدم.

الألياف والفيتامينات تقلل من نسبة الكوليسترول الضار مما يقلل من مخاطر أمراض القلب.

غنية بفيتامين K والكالسيوم الضروريان لصحة العظام والوقاية من هشاشتها.

فيتامين B6 يساعد في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

المانجو تحتوي على مضادات أكسدة تدعم صحة الخلايا العصبية وتحميها من التلف.

تحتوي على نسبة جيدة من الماء والألياف مما يمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول، وتساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بشكل طبيعي.

مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والإيزوكيرسيتين وحمض الغاليك تساعد في محاربة نمو الخلايا السرطانية، وفيتامين C يقوي جهاز المناعة لمحاربة تكون الأورام.

شروط تناول المانجو

وتابع، أنه لتفادى مخاطر المانجو، يجب تناول ثمرة أو اثنتين في اليوم دون إفراط لتجنب زيادة السعرات والسكر، ويمكن إضافتها للسلطات أو العصائر أو تحضير سموثي صحي، مع ضرورى اختيار المانجو الناضجة الطبيعية وتجنب المعالجة بالمواد الكيميائية.

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