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مستشفى القلب بجامعة أسيوط ينظم تدريبا عن أهمية التواصل الفعال في بيئة العمل

دورة العاملين بمستشفى
دورة العاملين بمستشفى القلب بجامعة أسيوط، فيتو

يواصل مركز التدريب والتعليم المستمر  بمستشفى القلب بجامعة أسيوط دوراتهم التدريبية للعاملين، حول أهمية التواصل الفعال في بيئة العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد مدير المستشفى، وتحت إشراف الدكتورة صفاء عمران مدير مركز التدريب والتعليم المستمر.

الأنماط المختلفة للشخصيات وكيفية التعامل معها

وتناول تدريب مستشفى القلب بجامعة أسيوط أهمية التواصل الفعال في بيئة العمل الصحية وتأثيره على الأفراد وعلى إنتاجية المؤسسة، كما تم الإشارة إلى الأنماط المختلفة للشخصيات وكيفية التعامل معها. 

وخلال التدريب تم الحديث عن أهمية الاستماع وأنواع المستمعين، وكيفية تمنية مهارة الإلقاء، كما تم الحديث عن كيفية تحسين مهارات التواصل، وشهد ختام التدريب القيام ببعض الأنشطة والمسابقات بين المشاركين.

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ويأتي هذا في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير كوادرها الإدارية لرفع كفاءتهم وخلق بيئة عمل صحية وتحسين مهارات العاملين بمستشفيات الجامعة. 

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أسيوط الدكتور علاء عطية جامعة أسيوط محافظة اسيوط مستشفي القلب بجامعة أسيوط مستشفي القلب مدير مركز التدريب

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