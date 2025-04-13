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تعمل على مدار الساعة، مستشفى القلب بجامعة أسيوط يفتتح صيدلية الطوارئ

افتتاح صيدلية الطوارئ
افتتاح صيدلية الطوارئ بجامعة أسيوط، فيتو

أعلن مستشفى القلب بجامعة أسيوط عن افتتاح صيدلية الطوارئ، وذلك انطلاقا من حرص مستشفيات الجامعة على تقديم كافة الخدمات الطبية المتكاملة، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، وتحت إشراف الدكتورة مروة حسن مدير إدارة التموين الطبي بالمستشفى.

صيدلية الطوارئ تعمل على مدار الساعة

وأوضح الدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب بجامعة أسيوط أن صيدلية الطوارئ ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى، الذين تستدعي حالاتهم تدخلًا طبيًا عاجلًا. 

وأكد مدير مستشفى القلب بجامعة أسيوط أن توفير الأدوية في الوقت المناسب يساهم بشكل مباشر في تحسين نتائج العلاج، وتقليل المضاعفات المحتملة، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

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ومن جانبها، أشارت الدكتورة مروة حسن إلى أن الصيدلية مجهزة بأحدث الوسائل لضمان تخزين وتداول الأدوية بشكل آمن وفعال، وأن فريقًا من الصيادلة المتخصصين سيكون متواجدًا لتقديم الخدمات الصيدلانية اللازمة على أكمل وجه.

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