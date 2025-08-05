الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ أسيوط يتفقد اللجان في ثاني أيام التصويت (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد اللجان، فيتو

 واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي لتفقد عدد من اللجان الانتخابية والاطمئنان على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث زار لجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز إبراهيم الثانوية بنات بمدينة أسيوط، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

توفير سبل الراحة للناخبين بلجان الانتخابات 

 وخلال جولته، شدد محافظ أسيوط على أهمية توفير سبل الراحة للناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الهمم، حيث تفقد توافر الكراسي المتحركة، ومبردات المياه، والمراوح، والمظلات الواقية من الشمس، كما تابع جاهزية محيط اللجان، موجها برفع أي إشغالات أو مخلفات قد تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر العام.

 وأشاد محافظ أسيوط بالحضور اللافت لكافة الفئات، خاصة المرأة والشباب، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في صياغة مستقبل الوطن، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ودون معوقات تُذكر، حيث لم تُسجل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أي شكاوى حتى الآن.

 وأكد اللواء هشام أبوالنصر على التنسيق الكامل بين غرف العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة وبين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى جاهزية جميع المقار الانتخابية وعددها 371 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت.

من غرفة العمليات المركزية، محافظ أسيوط يتابع انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ أسيوط: لا تأخير في فتح اللجان ثاني أيام التصويت

 وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة الإقبال على صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الواعية في الاستحقاقات الانتخابية تمثل حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، ودعامة رئيسية في تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الهيئة الوطنية للانتخابات الشهيد احمد فايز الشيوخ 2025 اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كبار السن وذوي الهمم لجان الانتخاب محافظ أسيوط محافظة اسيوط مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ وزارة التنمية المحلية

مواد متعلقة

من غرفة العمليات المركزية، محافظ أسيوط يتابع انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ أسيوط: لا تأخير في فتح اللجان ثاني أيام التصويت

محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ دون شكاوى

جامعة أسيوط تعقد اجتماعًا لتنظيم القوافل الطبية وخدمة المجتمعات الأكثر احتياجًا

محافظ أسيوط: مشاركة المواطنين بانتخابات الشيوخ يعكس حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري (صور)

محافظ أسيوط يوجه بإصلاح فوري لأعطال بمعامل مدرسية وضمان جاهزية المدارس

محافظ أسيوط يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ قبل بدء التصويت غدا

تحرير 3222 محضرًا تموينيًا خلال شهر لضبط الأسواق بأسيوط

الأكثر قراءة

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

أشرف زكي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

تجديد حبس شاكر ومداهم وليلى الشبح بتهمة نشر محتوى مسيء وحيازة مخدرات

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هاني سعيد يكشف الحقيقة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads