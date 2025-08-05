انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ أسيوط يتفقد اللجان في ثاني أيام التصويت (صور)

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي لتفقد عدد من اللجان الانتخابية والاطمئنان على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث زار لجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز إبراهيم الثانوية بنات بمدينة أسيوط، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

توفير سبل الراحة للناخبين بلجان الانتخابات

وخلال جولته، شدد محافظ أسيوط على أهمية توفير سبل الراحة للناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الهمم، حيث تفقد توافر الكراسي المتحركة، ومبردات المياه، والمراوح، والمظلات الواقية من الشمس، كما تابع جاهزية محيط اللجان، موجها برفع أي إشغالات أو مخلفات قد تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر العام.

وأشاد محافظ أسيوط بالحضور اللافت لكافة الفئات، خاصة المرأة والشباب، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في صياغة مستقبل الوطن، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ودون معوقات تُذكر، حيث لم تُسجل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أي شكاوى حتى الآن.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على التنسيق الكامل بين غرف العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة وبين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى جاهزية جميع المقار الانتخابية وعددها 371 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة الإقبال على صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الواعية في الاستحقاقات الانتخابية تمثل حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، ودعامة رئيسية في تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

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