الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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من غرفة العمليات المركزية، محافظ أسيوط يتابع انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع الانتخابات،فيتو

تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، انتظام سير العمل في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وسط تواصل مباشر ومستمر مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن.

وشهدت غرفة العمليات تواجد عدد من القيادات التنفيذية والأمنية منهم المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات وممثلي شركات المرافق.

 

371 لجنة موزعة على جميع مراكز ومدن وقرى بأسيوط 

 

وأكد محافظ أسيوط أن كافة اللجان الفرعية البالغ عددها 371 لجنة موزعة على جميع مراكز ومدن وقرى، قد بدأت أعمالها في الموعد المحدد، حيث تستقبل نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وآمن، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط اللجان وتسهيل وصول الناخبين.

 

وشدد أبوالنصر على جاهزية الأجهزة التنفيذية ورفع درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انسيابية إجراءات التصويت ورصد أي معوقات محتملة والتعامل معها بشكل فوري، موضحًا أن غرفة العمليات تم دعمها بأحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا، مع ربط مباشر بالغرف الفرعية لمتابعة مستمرة ودقيقة للأحداث لحظة بلحظة.

 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى انتشار فرق المتابعة الميدانية واللجان النوعية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان انتظام العمل داخل اللجان، لافتًا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية حتى إغلاق الصناديق وبدء أعمال الفرز داخل اللجان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الشفافية والنزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية.

 

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وفي ختام جولته داخل غرفة العمليات، وجه المحافظ رسالة للمواطنين، حثهم خلالها على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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