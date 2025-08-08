الأهلي الأكثر تتويجًا، سجل الفائزين بلقب الدوري

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 في النسخة 67 بنظامها الجديد بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ويعتبر النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي الأكبر في تاريخ بطولة الدوري المصري فهو البطل الأكثر تتويجًا برصيد 45 لقبًا، وفي نفس الوقت هو أول بطل يحرز الدوري عام 1949 بخلاف حصوله على اللقب 8 مرات متتالية في أول 8 نسخ مكتملة للدوري.

1- الأهلي 45

2- الزمالك 14

3- الإسماعيلي 3

4- غزل المحلة 1

5- الأولمبي 1

6- الترسانة 1

7- المقاولون العرب 1

