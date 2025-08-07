الخميس 07 أغسطس 2025
بايرن ميونخ يسحق توتنهام برباعية وديا

بايرن ميونخ، فيتو
فاز فريق بايرن ميونخ على توتنهام بأربعة أهداف دون مقابل  في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات بطولة "تيليكوم كاب"، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بالنسبة للفريقين.

وأحرز هدف بايرن ميونخ هاري كين في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

 

 

وأهدر هاري كين ركلة جزاء لبايرن ميونخ 

وأحرز هدف بايرن ميونخ الثاني كينجسيلي كوما 61'

وأضاف الهدف الثالث لينارت كارل في الدقيقة 74'

واختتم الأهداف جونا كوسي أساري في الدقيقة  80'

 

تشكيل توتنهام

تشكيل بايرن ميونخ 

 

فيما يواصل المدرب فينسنت كومباني تجهيز لاعبي بايرن لخوض أول لقاء رسمي في السادس عشر من أغسطس، خاصة بعد الانتصار على أولمبيك ليون بنتيجة 2-1، والذي عكس حالة انسجام تدريجي في صفوف الفريق.

فيما أشاد كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي البافاري، بالأجواء داخل المعسكر، مشيرًا إلى أن قصر فترة التحضير قد يخدم الجانب الذهني للاعبين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجانب البدني لن يتأثر بشكل سلبي.

ويستعد بايرن ميونخ  لافتتاح موسمه الرسمي بمواجهة شتوتجارت على لقب كأس فرانز بيكنباور، ويعكف الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الأساسي قبل هذا الموعد من خلال مباراة توتنهام التي تُعد الاختبار الأخير قبل بداية المنافسات الرسمية.

 

ويسعى النادي الإنجليزي للخروج بأداء إيجابي في آخر مبارياته الودية، قبل السفر إلى أوديني لمواجهة باريس سان جيرمان يوم 13 أغسطس، في لقاء كأس السوبر الأوروبي، الذي يمثل تحديًا جديدًا لتوتنهام بعد موسم تاريخي أنهاه بتحقيق أول لقب منذ 17 عامًا.

 

