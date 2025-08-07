الصفقات الجديدة تزين قائمة بيراميدز لمواجهة دجلة في افتتاح الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

قائمة بيراميدز أمام وادي دجلة

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء غدا الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز المحلية في الموسم الجديد

وكشف نادي بيراميدز عن قائمته المحلية للموسم الجديد، بعد غلق باب القيد المحلي بالأمس، استعدادا لانطلاق الدوري وضربة البداية أمام نادي وادي دجلة.

صفقات بيراميدز الصيفية

ونجح بيراميدز خلال الصيف الجاري في استعادة لاعبيه المعارين، محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وعبد الرحمن جودة بالإضافة إلى التعاقد مع الثلاثي، محمود جاد وإيفرتون داسيلفا ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

أحمد الشناوي 1

محمود مرعي 3

أحمد سامي 4

علي جبر 5

أسامة جلال 6

يوسف إبراهيم (أوباما) 7

بلاتي توريه 8

فيستون ماييلي 9

رمضان صبحي 10

مصطفى فتحي 11

أحمد توفيق 12

محمود عبد العاطي (دونجا) 13

مهند لاشين 14

محمد الشيبي 15

محمود عبد الحفيظ (زلاكة) 17

وليد الكرتي 18

مروان حمدي 19

عبد الرحمن مجدي 20

محمد حمدي 21

شريف إكرامي 22

أحمد عاطف قطة 23

طارق علاء 24

محمد الجباس (دودو) 26

محمود جاد 28

كريم حافظ 29

مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) 30

إيفرتون داسيلفا 32

عبد الرحمن جودة 34

محمد رضا (بوبو) 77

زياد هيثم 99

