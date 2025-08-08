مع انطلاق الإيجبشن ليج، حكاية أول دوري في مصر

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 في النسخة 67 بنظامها الجديد بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وبالنظر إلى تاريخ الدوري المصري فهو أحد أقدم الدوريات في كرة القدم العربية والأفريقية، إذ تأسس في موسم 1948-1949.

الإعلامي محمود بدر الدين هو صاحب فكرة إنشاء الدوري المصري، واعتبر البعض أن إنشاء هذه البطولة كان سببًا سياسيًّا أكثر منه رياضيًّا، ليكون إنشاؤ اهتمامًا جديدًا غير الاهتمام بالخسارة في حرب 1948، والتي كانت ستتسبب في انهيار حكم الملك فاروق، فتمت الموافقة على الفكرة من قِبَل الاتحاد المصري لكرة القدم.

أول نسخة في تاريخ الدوري المصري، كانت موسم 1948–49، واشترك بها 11 فريقًا، وهي: الأهلي وفاروق والترسانة والترام والمصري وبور فؤاد والاتحاد السكندري والأوليمبي والإسماعيلي والاتحاد الرياضي اليوناني بالإسكندرية والسكة الحديد.

الأهلي بطل أول دوري

نجح النادي الأهلي في حسم لقب أول نسخة من الدوري المصري 1948-1949، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات، ليحصل على 29 نقطة.

وأقيمت دور الهبوط بين 3 أندية وهي بورفؤاد ويونان الإسكندرية والترام، لتحديد فريق واحد هابط، حيث أخفق الترام في تحقيق أي فوز مكتفيًا بـ3 تعادلات وخسارة واحدة.

وشهدت النسخة الأولى من الدوري المصري خوض 117 مباراة، وانتهت منها 30 مباراة بالتعادل، و86 لقاء بالفوز، وهناك مباراة واحدة لم تكتمل كانت بين يونان إسكندرية والترسانة، بالأسبوع السادس، وتم تسجيل 320 هدفًا.

الأهلي صاحب أقوى خط هجوم بتسجيل 48 هدفًا، وأقوى دفاع باستقبال 21 هدفًا، أول هدف في تاريخ البطولة كان صاحبه محمد أمين لاعب الزمالك، وأول "هاتريك" سجله باسم رستم لاعب الزمالك أيضًا.

وحصل السيد الضظوي لاعب النادي المصري على لقب هداف الدوري برصيد 15 هدفًا، بعد منافسة شرسة مع محمد دياب العطار لاعب الاتحاد السكندري، الذي سجل 13 هدفًا.

