الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

كوكا يعيد متعلقاته مرة أخرى للتتش بعد فشل المفاوضات مع قاسم باشا التركي

أحمد نبيل كوكا، فيتو
أحمد نبيل كوكا، فيتو

في مفاجأة غير سارة لأحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، توقفت المفاوضات بين القلعة الحمراء وقاسم باشا التركي قبل ساعات من إغلاق باب القيد الصيفي في مصر.

وأكدت مصادر أن صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي قد فشلت بسبب طريقة دفع قيمة الصفقة.

وأضاف المصدر أن أحمد نبيل كوكا سيواصل مشواره مع الأهلي خلال الموسم الجديد، وسيتم قيده في قائمة الفريق النهائية بشكل طبيعي.

 كوكا يعيد المتعلقات الخاصة به إلى التتش 

وأكد المصدر أن أحمد نبيل كوكا أعاد المتعلقات الخاصة به إلى التتش من جديد، وذلك بعد أن كان قد جمعها في وقت سابق، تمهيدًا للرحيل إلى نادي قاسم باشا التركي.

وكان هناك خلاف بين الناديين بشأن طريقة سداد قيمة الصفقة، إذ إن النادي التركي يرغب في سداده على قسطين متباعدين وهو ما يرفضه النادي الأحمر.

ويريد النادي التركي دفع الـ 800 ألف دولار قيمة الصفقة على دفعتين متساويتين الأولى مع تمام الصفقة أما الثانية مع نهاية الموسم.

بينما يرغب الأهلي في الحصول على 70% من قيمة الصفقة حين تمامها، أما الباقي في يناير المقبل.

كما يرغب النادي الأحمر في الحصول على 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا إلا أن النادي التركي توقف في تفاوضه عند حد الـ 12% فقط.

 

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أحمد نبيل كوكا النادي الأهلي نادي قاسم باشا التركي

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