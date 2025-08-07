أسعار الخضراوات في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

شهدت أسعار الخضراوات بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر تفاوتا، حيث سجلت بعض الأصناف مثل الطماطم والكوسة والفلفل الألوان أسعارًا مرتفعة مقارنة بالأصناف الأخرى.

ورصدت عدسة فيتو أسعار الخضار اليوم في سوق 6 أكتوبر للجملة، والتي جاءت كالآتي:

أسعار البامية والطماطم

سجلت البامية أسعارًا تراوحت بين 30 إلى 35 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر قفص الطماطم إلى 80 جنيهًا في سوق الجملة.

استقرت أسعار الباذنجان الأبيض والأسود عند مستوى 6 جنيهات للكيلو الواحد، فيما انخفض سعر الباذنجان الرومي إلى 4 جنيهات.

وسجلت أسعار الشطة والفلفل الرومي 6.5 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر الفلفل الألوان 15 جنيهًا.

سعر الكوسة والخيار

شهدت الكوسة ارتفاعًا في السعر لتصل إلى 22 جنيهًا للكيلو، بينما استقر الخيار عند 15 جنيهًا. وسجل الليمون سعرًا قدره 12 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار الجزر بين 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت البطاطس عند 10 جنيهات للكيلو الواحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.