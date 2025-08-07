الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار الخضراوات في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

سوق الجملة، فيتو
سوق الجملة، فيتو
ads

شهدت أسعار الخضراوات بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر تفاوتا، حيث سجلت بعض الأصناف مثل الطماطم والكوسة والفلفل الألوان أسعارًا مرتفعة مقارنة بالأصناف الأخرى.

 

 ورصدت عدسة فيتو أسعار الخضار اليوم في سوق 6 أكتوبر للجملة، والتي جاءت كالآتي: 

أسعار البامية والطماطم

سجلت البامية أسعارًا تراوحت بين 30 إلى 35 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر قفص الطماطم إلى 80 جنيهًا في سوق الجملة.

استقرت أسعار الباذنجان الأبيض والأسود عند مستوى 6 جنيهات للكيلو الواحد، فيما انخفض سعر الباذنجان الرومي إلى 4 جنيهات. 

وسجلت أسعار الشطة والفلفل الرومي 6.5 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر الفلفل الألوان 15 جنيهًا.

 سعر الكوسة والخيار

شهدت الكوسة ارتفاعًا في السعر لتصل إلى 22 جنيهًا للكيلو، بينما استقر الخيار عند 15 جنيهًا. وسجل الليمون سعرًا قدره 12 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار الجزر بين 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت البطاطس عند 10 جنيهات للكيلو الواحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضروات الخضروات في سوق الجملة سوق الجملة الطماطم البطاطس الليمون

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

خدمات

المزيد

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads