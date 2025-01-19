أبرزها تعزيز المناعة وعلاج فقر الدم، 5 فوائد جوهرية للكوسة

الكوسة غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى، ويمكنها تعزيز جهاز المناعة والمساعدة على تقليل السعرات الحرارية.

فالكوسة مليئة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة للصحة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، تحتوي الكوسة المتوسطة الحجم على:

33 سعرة حرارية.

2.3 جرام من البروتين.

2 جرام من الألياف.

6 جرام من الكربوهيدرات.

وتوفر الكوسة متوسطة الحجم قدر كبير من القيمة اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن، وتكون كالآتي:

35 مجم من فيتامين سي (39٪ القيمة اليومية).

0.32 ملغ من فيتامينات (19% من القيمة اليومية).

0.184 ملغ من الريبوفلافين (14% من القيمة اليومية).

0.35 ملغ من المنجنيز (15% من القيمة اليومية).

47 ميكروجرام من حمض الفوليك (12% من القيمة اليومية).

512 ملغ من البوتاسيوم (11% من القيمة اليومية).

0.104 ملغ من النحاس (12% من القيمة اليومية).

0.73 ملغ من الحديد (4% من القيمة اليومية).

ولكن الحصول على هذه الفوائد، لا يجب تجاهل القشرة، حيث تحتوي قشرة الكوسة على كمية كبيرة من فيتامين سي وفيتامين ب6، لذا لا يجب تقشيرها، اغسلها ببساطة قبل الطهي.

الفوائد الصحية للكوسة

يوفر تناول المزيد من الكوسة على الفوائد الصحية التالية:

1. تساعد على تقليل السعرات الحرارية

يمكن أن تكون المكرونة المصنوعة من القمح جزءًا من نظام غذائي صحي عند تناولها باعتدال، ولكن إذا كان الشخص يبحث عن بديل منخفض السعرات الحرارية، فيمكن تجربة مكرونة الكوسة.

يمكن شراء أو صنع مكرونة الكوسة، وهي شرائح من الكوسة على شكل معكرونة، وتتناسب المكرونة جيدًا مع العديد من الصلصات، وتحتوي الحصة التي تبلغ كوبًا واحدًا على حوالي 30 إلى 40 سعرًا حراريًا، مقارنة بحصة من معكرونة القمح تحتوي على 200 سعر حراري.

2. تسهل عملية الهضم

تظهر الدراسات أن حوالي 1 من كل 20 شخصًا يحصلون على ما يكفي من الألياف، وهذا العنصر الغذائي هو مفتاح الأمعاء الصحية، مما يساعد على تجنب مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ، كما أن الحفاظ على حركة الأمعاء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

الكوسة مصدر جيد للألياف، مع 2 جرام لكل ثمرة متوسطة الحجم، وإن تناول الكوسة بدلًا من الأطعمة منخفضة الألياف، مثل المكرونة البيضاء أو رقائق البطاطس أو البسكويت، هو وسيلة رائعة لتعزيز تناول الألياف.

3. تعزز المناعة

تساعد الكوسة جهاز المناعة بعدة طرق، أولًا، يغذي محتواه من الألياف ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الغزاة غير المرغوب فيهم، فالميكروبيومك هو مستعمرة من الكائنات الحية الدقيقة التي تساعد في مكافحة الغزاة مثل الفيروسات والبكتيريا الضارة، والألياف هي مصدر الغذاء للميكروبيوم، مما يساعده في الحفاظ على التوازن الصحيح بين البكتيريا "الجيدة" و"السيئة" حتى يظل الشخص بصحة جيدة.

كما تحتوي الكوسة أيضًا على فيتامين سي، وهو ضروري لعمل جهاز المناعة، حيث يساعد فيتامين سي خلايا جهاز المناعة في العثور على الفيروسات والغزاة الآخرين، ويساعد الأنسجة على التعافي بعد المرض أو الإصابة.

4. تمنع فقر الدم

تحتوي الكوسة على فيتامين ب 6 والحديد وفيتامين سي - ثلاثي يمكن أن يساعد في منع فقر الدم، وتحدث هذه الحالة عندما لا تحصل الخلايا على الأكسجين الذي يحتاجه الشخص من خلايا الدم الحمراء.

ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 6 والحديد إلى فقر الدم، ويساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر، وتحتوي الكوسة على العناصر الغذائية الثلاثة في شكل يمكن للجسم استخدامه، لذا فهي طعام رائع للمساعدة في منع فقر الدم.

5. يحمي العين

الكوسة مصدر جيد للوتين والزياكسانثين، هذان المركبان هما نوعان من الكاروتينات، وهي مغذيات نباتية ملونة تحارب تلف الخلايا والأمراض، وتظهر الدراسات أنه يمكن أن يحسن أو حتى يمنع حالات العين مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

تحتاج العين إلى مغذيات لتعمل بشكل جيد وتقاوم التلف، تمامًا مثل بقية الجسم.

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