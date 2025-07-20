فوائد البامية، تخفض ضغط الدم والكوليسترول وتحمى من السكتات الدماغية

فوائد البامية، البامية من الخضروات الموسمية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر، خاصة أنها تقدم بطرق مميزة بمذاق لا يقاوم.

وفوائد البامية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البامية من الخضروات الصيفية الغنية بالفوائد الصحية والمغذيات الهامة، وتعد من الأطعمة الشعبية في العديد من الدول، خاصة في الوطن العربي والهند وأفريقيا، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية وخصائصها الطبية، وتستخدم في العديد من الأطباق التقليدية.

القيمة الغذائية للبامية

وأضافت منى، أن البامية تحتوي على مكونات غذائية متعددة، تجعلها من الخضروات المفيدة للجسم، وأهمها:

الألياف الغذائية

فيتامين C

فيتامين K

فيتامين A

فيتامين B9 (حمض الفوليك)

مضادات الأكسدة (مثل البوليفينولات)

المغنيسيوم

الكالسيوم

الحديد

البوتاسيوم

فوائد البامية للصحة

فوائد البامية للصحة

وتابعت، أن من فوائد البامية للصحة:-

البامية غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل عملية الإخراج، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

الألياف الموجودة في البامية تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر مستقرة، وهي مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري من النوع الثاني.

تناول البامية بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، بفضل محتواها من الألياف القابلة للذوبان والمركبات النباتية مثل البوليفينولات.

البامية تحتوي على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فيتامين C الموجود في البامية يقوي المناعة ويعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

البامية تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة.

البامية تحتوي على فيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام ومنع هشاشتها، كما تساهم في تحسين التجلط الطبيعي للدم.

بفضل احتوائها على فيتامين A ومضادات الأكسدة، تساعد البامية في تحسين صحة البشرة، وتقليل التجاعيد، كما تعزز نمو الشعر وتحميه من التقصف والجفاف.

حمض الفوليك في البامية ضروري لنمو الجنين وتكوين جهازه العصبي، ويقلل من خطر التشوهات الخلقية، لذا ينصح بها للحامل في الأشهر الأولى.

نصائح يجب اتباعها عند تناول البامية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول البامية، منها:-

اختيار البامية الطازجة ذات الحجم الصغير واللون الأخضر الفاتح.

غسلها بلطف لتجنب إفراز المادة اللزجة بكثرة.

لا تطبخ لفترات طويلة حتى لا تفقد فوائدها.

يمكن تجميدها لاستخدامها لاحقًا.

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