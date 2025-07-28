الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر

فوائد الباذنجان، الباذنجان من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وتقدم بطرق مختلفة وفى مصر تقدم بطرق شعبية وله عشاق كثيرون.

وفوائد الباذنجان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الباذنجان من الخضروات المعروفة والمحبوبة في العديد من المطابخ حول العالم، خاصة في المطبخ العربي والهندي، ويتميز بلونه البنفسجي الداكن أو الأسود اللامع، وملمسه اللين بعد الطهي، وطعمه الغني، وإلى جانب نكهته المميزة، يتمتع الباذنجان بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية كثيرة تجعله عنصر مهم في النظام الغذائي الصحي.

القيمة الغذائية للباذنجان

واضاف السيد، أن الباذنجان يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين C، وفيتامين K، وبعض فيتامينات B مثل B1، B3، B6، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والمنجنيز، كما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف وسعراته الحرارية قليلة.

فوائد الباذنجان للصحة

فوائد الباذنجان للصحة

وتابع، أن من فوائد الباذنجان للصحة:

الباذنجان غني بالألياف ومضادات الأكسدة، خاصة "الأنثوسيانين"، والتي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساهم في حماية القلب من الأمراض مثل تصلب الشرايين والجلطات.

الألياف الموجودة في الباذنجان تبطئ امتصاص السكر في الدم، وتساعد في منع ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز، لذلك، ينصح به لمرضى السكري كجزء من نظام غذائي متوازن.

الباذنجان منخفض جدا في السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يحد من الإفراط في تناول الطعام ويساعد في خسارة الوزن.

يحتوي الباذنجان على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمعدة.

الأنثوسيانين الموجود في قشرة الباذنجان يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويساهم في تقوية الذاكرة والوظائف الإدراكية، وقد يقي من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر.

الألياف الموجودة في الباذنجان تعزز حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين الهضم، كما تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الباذنجان يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

مضادات الأكسدة وفيتامين C في الباذنجان تساعد في محاربة التجاعيد، وتقليل آثار التقدم في السن، وتحسين مرونة الجلد ومظهره.

قشر الباذنجان يحتوي على تركيز عالى من مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، وهي المادة التي تعطيه لونه البنفسجي، هذه المادة تلعب دور كبير في الوقاية من الالتهابات، تقوية القلب، وحماية الخلايا من التلف.

محاذير تناول الباذنجان

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الباذنجان مشوي أو مسلوق لأن قلي الباذنجان في الزيت يجعله يمتص كمية كبيرة من الدهون، مما يزيد من سعراته الحرارية ويقلل من فوائده، لذا يفضل التقليل من هذه الطريقة، ويحتوي الباذنجان على القلويات مثل السولانين، وهي مادة قد تسبب التهيج في بعض الأشخاص إذا تم تناول كميات كبيرة منها، وقد يؤدي إلى التحسس في بعض الحالات النادرة، كما يجب الحذر في حالات حصى الكلى، لاحتوائه على الأوكسالات التي قد تساهم في تكوين الحصى.

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