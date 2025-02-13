أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء، تعد الهالات السوداء تحت العين من أكثر المشاكل الجمالية بين النساء، والتي غالبًا ما تعكس التعب والإرهاق وقلة النوم، وقد يكون لها أسباب أخرى مثل العوامل الوراثية أو الجفاف أو سوء التغذية.



وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج أن الوصفات الطبيعية تعد هي الحلول الأكثر أمانًا وأقل تكلفةً، فضلًا عن فعاليتها في تحسين مظهر البشرة وتغذيتها.



أفضل وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، بعض الماسكات الطبيعية التي تساعد في تقليل الهالات السوداء واستعادة إشراقة العينين.

الهالات السوداء حول العينين





1. ماسك الخيار والبطاطس

يُعد الخيار والبطاطس من أفضل المكونات الطبيعية لتفتيح منطقة تحت العين وتقليل الانتفاخات، وذلك بفضل خصائصهما المهدئة والمبيضة.



طريقة التحضير:

قطعي شريحة من الخيار وشريحة من البطاطس وضعيهما في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ضعي الشرائح على عينيك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

كرري هذه الطريقة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

2. ماسك أكياس الشاي الباردة

الشاي الأخضر والشاي الأسود يحتويان على مضادات الأكسدة والتانينات التي تساعد في تقليل التورم والهالات السوداء.

طريقة التحضير:

انقعي كيسين من الشاي الأخضر أو الأسود في ماء ساخن لمدة 5 دقائق.

ضعي الأكياس في الثلاجة حتى تبرد تمامًا.

ضعي الأكياس الباردة على عينيك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

استخدمي هذا الماسك يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة.

3. ماسك العسل وزيت اللوز

العسل مرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، وزيت اللوز معروف بخصائصه المغذية والمفتحة للبشرة.

طريقة التحضير:

امزجي نصف ملعقة صغيرة من العسل مع بضع قطرات من زيت اللوز.

ضعي المزيج على الهالات السوداء ودلكي بلطف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذا الماسك قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

4. ماسك ماء الورد والحليب

ماء الورد يمتلك خصائص مهدئة ومنعشة للبشرة، بينما يعمل الحليب على تفتيحها وترطيبها بفضل حمض اللاكتيك.

طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة صغيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من الحليب البارد.

استخدمي قطعة قطنية واغمسيها في المزيج، ثم ضعيها على عينيك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد بعد إزالة القطن.

يمكن استخدام هذا الماسك يوميًا للحصول على تأثير مهدئ ومنعش.

5. ماسك جل الصبار

جل الصبار يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تساعد في ترطيب البشرة وتخفيف التصبغات الداكنة.

طريقة التحضير:

استخرجي القليل من جل الصبار الطازج.

ضعيه برفق على الهالات السوداء ودلكي بلطف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يمكن استخدامه مرتين يوميًا للحصول على نتائج سريعة.

6. ماسك الطماطم والليمون

الطماطم غنية بفيتامين C والليكوبين الذي يساعد في تفتيح البشرة، بينما الليمون يعمل كمبيض طبيعي.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة صغيرة من عصير الطماطم مع بضع قطرات من عصير الليمون.

استخدمي قطعة قطنية لوضع المزيج على الهالات السوداء، واتركيه لمدة 10 دقائق فقط.

اغسلي وجهك بالماء البارد جيدًا.

يفضل استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا فقط، وتجنب التعرض للشمس بعده.

7. ماسك الكركم والزبادي

الكركم يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تفتيح البشرة، والزبادي يعمل على ترطيبها بعمق.

طريقة التحضير:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الزبادي.

ضعي المزيج على الهالات السوداء واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج فعالة.

التخلص من الهالات السوداء

نصائح هامة للحد من الهالات السوداء

شرب الماء بكميات كافية: الجفاف يزيد من ظهور الهالات السوداء، لذا احرصي على شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

النوم الكافي: قلة النوم تسبب الإرهاق وتزيد من ظهور الهالات، لذلك يوصى بالحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا.

اتباع نظام غذائي صحي: الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين K تساعد في تقليل التصبغات.

تجنب التدخين والكحول: فهما يسببان تلف الخلايا ويؤديان إلى ظهور الهالات السوداء بشكل أوضح.

استخدام كريم واقٍ من الشمس: لحماية البشرة الرقيقة تحت العين من أضرار أشعة الشمس.

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