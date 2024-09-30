الإثنين 30 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية للتخلص من البثور السوداء بالبشرة

البثور السوداء
البثور السوداء

البثور السوداء من المشكلات التى تصيب البشرة وتعاني منها العديد من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة ما يؤثر على مظهر البشرة.

والبثور السوداء يجب علاجها أول بأول حفاظا على نقاء البشرة وجمالها ونضارتها، والعلاج هنا يكون من خلال الوصفات الطبيعية وجلسات تنظيف البشرة.

وصفة طبيعية تقضى على البثور السوداء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضى على البثور السوداء والتصبغات بالبشرة.

المكونات:-

صفار بيضة 

ملعقة حمص مطحون 

ربع ملعقة كركم مطحون 

الطريقة: 

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نضيف صفار البيض ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة حتى يجف تماما.
  • ثم نفرك القناع على البشرة لمدة دقيقتين.
  • قم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ويفضل تمرير ثلجة على البشرة لغلق المسام، ونجففه بعدها ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
البثور السوداء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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