الخميس 07 أغسطس 2025
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رياضة

صفقات غزل المحلة بعد غلق باب القيد الصيفي

غزل المحلة
غزل المحلة

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من صباح اليوم الخميس، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026. 

وبذلك يسدل الستار على فترة الإنتقالات الصيفية لأندية كرة القدم المصرية، ولن يكون بإمكان أي فريق قيد أي لاعبين جدد قبل انطلاق فترة القيد الثانية في الأول من يناير المقبل 2026.

 

صفقات غزل المحلة خلال الميركاتو الصيفي 

وتعاقد غزل المحلة خلال الميركاتو الصيفي مع كل من: "أحمد شوشة – أحمد العش – أحمد عتمان – يوسف العزب – محمد "أرموشة" – مصطفى "أوفا" –  رزق باشا – محمد عبد الغني – أحمد وحيد – أحمد سعيد – محمود نبيل (بلبل) –  رحيـم شوماري – ويليامز صنداي –  سولومون ألادي – سعيدي بن كيبونديلا – جريندو – أحمد جمال".

 

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية

وانطلقت فترة القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

 

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس الجاري، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

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الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة محمد عبد الغني جريندو الدوري الممتاز

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