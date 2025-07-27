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رياضة

مواعيد وملاعب مباريات بيراميدز في الدوري الممتاز 2025/ 2026

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المحترفة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026  بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

وستشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلي مع مودرن سبورت، بينما يلتقي بيراميدز مع وادي دجلة، والزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الخامسة على أرضية استاد القاهرة ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الجولة العشرين على أرضية ملعب 30 يونيو.

 

مواعيد مباريات بيراميدز في الدوري

وجاءت مباريات فريق بيراميدز بالدور الأول كالتالي

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز –الساعة 5 مساءا - الجمعة 8 \8 - ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي –الساعة 8 مساءا - الخميس 14\8 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– الساعة 8 مساءا - الثلاثاء 19\8 - ستاد السويس الجديد

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – الساعة 8 مساءا - الاثنين 25\8 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز –الساعة 8 مساءا - السبت 30\8 - استاد القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد –الساعة 8 مساءا  - الخميس 18\9 -  ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – الساعة 8 مساءا - الاربعاء 1\10 ملعب استاد جهاز الرياضة

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش –الساعة 8 مساءا - السبت 27\9 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت –الساعة 8 مساءا - الاحد 5\1-  ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو –الساعة 5 مساءا -  الثلاثاء 21\10 -  ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – الساعة 5 مساءا - الاربعاء 29\10 - ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساءا - الاثنين 3\11 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – الساعة  5 مساءا- الثلاثاء 25\11 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز - الساعة 8 مساءا – الاثنين 19\1 \2026 ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – الساعة 8 مساءا - الثلاثاء 27\1 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحه × بيراميدز - الساعة 5 مساءا -الثلاثاء 3\2 - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا -الساعة 9:30 مساءا- الجمعة 20\2 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – الساعة 9:30 مساءا - الثلاثاء 24\2 -  ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – الساعة 9:30 مساءا -  الاحد 1\3 -  ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– الساعة 9:30 مساءا -  الخميس 5\3 -  ملعب حرس الحدود 

 

قرعة الدوري المصري الممتاز

واقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم الاحد بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

موعد انطلاق الدوري الممتاز

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.


وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

 

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: 

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

ملامح قرعة الدوري الممتاز

وتم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيًا، والزمالك ثالثًا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

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