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رياضة

مواعيد مواجهات الأسبوع الأول بالدوري المصري بعد تأخير المباريات 60 دقيقة

الدوري الممتاز، فيتو
الدوري الممتاز، فيتو

الدوري المصري، تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا يوم الجمعة المقبل بثلاث مواجهات.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر بيان رسمي على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تأخير انطلاق مباريات الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس الجاري لمدة ساعة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس.

 

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

 

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

 

مواعيد مباريات الأسبوع الأول في الدوري المصري

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء - ستاد السلام

المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء - ستاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

 

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء - ستاد المقاولون العرب

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء - ستاد برج العرب

الإسماعيلي ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد الاسماعيلية

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء - ستاد القاهرة

 

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية ضد الجونة - 6 مساء - ستاد الإسماعيلية

فاركو ضد إنبي - 9 مساء - ستاد حرس الحدود

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد القاهرة 

 

وحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

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