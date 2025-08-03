موعد غلق باب القيد لـ أندية الدوري بالميركاتو الصيفي الجاري

الدوري المصري، ثلاثة أيام فقط متبقية أمام الأندية المصرية، من أجل قيد صفقاتها الجديدة، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، حيث تغلق إدارة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري، باب القيد في الإنتقالات الصيفية الجارية مساء الأربعاء المقبل 6 أغسطس الجاري.

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية

وانطلقت القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

موعد التوقف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز

وكشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن التوقف الثاني للمسابقة في نسختها الجديدة وسيكون في الفترة من 5 أكتوبر، وهو موعد انتهاء الجولة العاشرة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 17 أكتوبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة الحادية عشرة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 12 يوما.

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