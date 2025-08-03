الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد غلق باب القيد لـ أندية الدوري بالميركاتو الصيفي الجاري

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

الدوري المصري، ثلاثة أيام فقط متبقية أمام الأندية المصرية، من أجل قيد صفقاتها الجديدة، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، حيث تغلق إدارة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري، باب القيد في الإنتقالات الصيفية الجارية مساء الأربعاء المقبل 6 أغسطس الجاري.

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية 

وانطلقت القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

موعد التوقف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز 

وكشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن التوقف الثاني للمسابقة في نسختها الجديدة وسيكون في الفترة من 5 أكتوبر، وهو موعد انتهاء الجولة العاشرة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 17 أكتوبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة الحادية عشرة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 12 يوما. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري لإنتقالات الصيفية الجارية إدارة شئون اللاعبين إتحاد الكرة المصرى موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية الدوري الممتاز

مواد متعلقة

قبل غلق باب القيد، 3 صفقات تنتظر الحسم في الزمالك بالميركاتو الصيفي

موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تعرف على بند القوة القاهرة كما ذكرته لائحة الدوري الممتاز (مستند)

صراع متجدد بين الأهلي والزمالك في الانتقالات الصيفية، فشل صفقة أسامة فيصل بسبب مزاد نادي القلعة الحمراء، والأبيض يرد على صفعة زيزو بهذه الطريقة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وسام أبو علي بشأن ما أثير عن فشل قيده في كولومبوس الأمريكي

شاهد هدف ياسين مرعي الأول مع الأهلي أمام بتروجيت

رسميا، رابطة الأندية تعلن تأخير مباريات الدوري الممتاز ساعة بسبب ارتفاع الحرارة

حادث مأساوي.. انتشال 4 جثث من مستنقع مائي وإنقاذ مصاب بالفيوم

فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

خلل بترتيب الأسئلة، أزمة نموذج (ج) تشعل الغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

ظهرت الآن، نتائج المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق

قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بقدوم الثروة والرزق الكثير

من قصص القرآن الكريم، هل الأسباط أبناء يعقوب وإخوة يوسف؟ وهل هم أنبياء؟

هل يجوز التيمم حال انقطاع المياه يومًا كاملًا؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads