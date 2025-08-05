شيك بـ 900 ألف جنيه، كامل أبو علي يحل أزمة القيد بالمصري

نجح كامل أبو علي رئيس النادي المصري في حل أزمة إيقاف القيد بالنادي خلال الساعات الماضية وقبل غلق باب القيد.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي بسبب المستحقات المتأخرة للجهاز المعاون للمدرب الراحل إيهاب جلال.

وأرسل رئيس النادي المصري شيك خاص بقيمة 900 ألف جنيه حتى يتمكن النادي من قيد الصفقات الجديدة.

إيقاف القيد بالنادي المصري

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قد أصدرت قرارًا برقم 485 بتاريخ 31 يناير 2024 ألزم النادي المصري بسداد المستحقات المتأخرة للثلاثي حمد إبراهيم وأحمد حسام الدين ومصطفى كمال وهو الجهاز الفني السابق المعاون للراحل إيهاب جلال الذي تولى تدريب الفريق البورسعيدي منذ 2018 حتى 2020.



رفض استئناف المصري

وطعن النادي المصري علي قرار إلزامه بسداد 900 ألف جنيه وتم رفض الطعن من لجنة التظلمات، وكانت نتيجته تأييد القرار الصادر ضد المصري.

مستحقات الجهاز المعاون لـ إيهاب جلال

ويحق لـ حمد إبراهيم الحصول على 450 ألف جنيه، وحصول أحمد حسام الدين على مبلغ 210 آلاف جنيه، وحصول مصطفى كمال على مبلغ 240 ألف جنيه أي بإجمالي 900 ألف جنيه.

وطلب الثلاثي من خلال محاميهم إيقاف قيد المصري أو توثيق أي عقود لحين سداد المستحقات المتأخرة.

يذكر أن النادي الأهلي أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري أمس، طالب فيه بالإفصاح عن المستحقات والمديونيات الخاصة بقيد اللاعبين لجميع الأندية، لضمان الشفافية في التعاملات خلال فترة الانتقالات.



أولى مباريات المصري في الدوري



ويستهل فريق المصري البورسعيدي بطولة الدوري للموسم الجديد بمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب السويس الجديد.

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