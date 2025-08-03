قبل غلق باب القيد، 3 صفقات تنتظر الحسم في الزمالك بالميركاتو الصيفي

ينتظر جمهور نادي الزمالك حسم 3 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي في 6 أغسطس الجاري.

صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي البنك الأهلي، ومحمد اسماعيل من زد لمدة 5 سنوات، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

3 صفقات تنتظر الحسم في الزمالك

وتوصل الزمالك إلى اتفاق نهائي مع الفلسطيني عدي الدباغ وناديه شارلروا البلجيكي بشأن البنود المالية ومدة التعاقد، حيث يُنتظر أن يوقع دباغ على عقد لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد، في صفقة يسعى من خلالها النادي لتدعيم خط هجومه استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام النجم الفلسطيني عدي الدباغ سيكون خلال 48 ساعة كحد أقصى، وذلك بعد نجاح اللاعب من إجراء الكشف الطبي.

أما الصفقة الثانية هي الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، الذي يسعى الأبيض لعقد جلسة جديدة مع مسئولي النادي البترولي لحسم الصفقة.

وكان جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك عقد جلسة مع مسئولي بتروجت إلا أنها انتهت برفض الفريق البترولي بيع حامد حمدان.

مصدر بالزمالك: جناح أجنبي مفاجأة لتعويض زيزو خلال أيام

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي اقتربت من حسم صفقة قوية بالتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الجناح الأيمن خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن الصفقة ستكون مفاجأة كبيرة لجماهير النادي.

البديل المنتظر لزيزو

وأكد المصدر أن اللاعب المنتظر التعاقد معه جاء لتعويض رحيل أحمد سيد “زيزو”، الذي انتقل إلى صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وأضاف أن الإدارة تتحرك بقوة لسد هذا الفراغ الفني الكبير في أقرب وقت.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات مع الجناح الأجنبي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، وتم الاتفاق على أغلب بنود التعاقد، في انتظار إتمام بعض التفاصيل الإدارية والطبية قبل الإعلان الرسمي.

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