أخبار مصر: حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي، حركة تنقلات بالبترول، تصريح مثير لدفاع علياء قمرون، ترامب يعلق على احتلال غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصدر أمني يكشف حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي

نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن صور لشخصين بشكل إباحي والادعاء بكونها لضابطي شرطة.

الهيئة الوطنية تكشف أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا بانتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ العملية الانتخابية لـمجلس الشيوخ 2025 قد تمت بنجاح، مشيرًا إلى أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها في الصباح الباكر يوم 5 أغسطس، واستقبلت رؤساء الهيئات القضائية الناخبين في أجواء منظمة.

اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد للانتقالات الصيفية

تغلق إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 أغسطس، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

فضله على ابنه، ترامب يختار خليفته لترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2028

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نائبه جي دي فانس هو الأوفر حظًّا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 2028، رغم تأكيده أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن ذلك.

شملت مدير مكتبه، كريم بدوي يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات قطاع البترول

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات قطاع البترول والثروة المعدنية.

زينه باسمه وعلم مصر، محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صور)

بطريقة رائعة، استعرض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حذاءه الجديد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالأرقام، إعلان نتائج الحصر العددي لفرز الأصوات بالإسكندرية في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بنظام الفردي، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل إستاد الإسكندرية.

ترامب: قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يمكنه التصريح بأي شيء يتعلق باحتمالية احتلال غزة، مشددًا على أن الأمر يعود لإسرائيل وحدها.

ده باس وحضن وبكره المسرح يبقى مايوهات، مصطفى كامل يفتح النار على راغب علامة قبل غنائه بمصر (فيديو)

رغم تدخل الوسطاء ومحاولات التهدئة بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمطرب اللبناني راغب علامة بعد أزمة حفل الساحل الشمالي بسبب تصرُّفات المعجبات على المسرح، واحتضان راغب، ما اعتبره البعض تصرفات غير لائقة من المعجبات والمطرب.

ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية، بلاغ جديد ضد البلوجرز هاجر وجاكسون بعد فيديوهاتهما الخادشة للحياء

يواصل عدد من المحامين تقديم بلاغات ضد البلوجرز التي تأتي ضمن سلسلة تحركات قانونية لمواجهة “الظواهر السلبية على السوشيال ميديا”، التي تتخفى تحت ستار الترفيه، بينما تبث رسائل خطرة ومضللة.

هندسة الفوضى وتجويع غزة، استشهاد العشرات في انقلاب شاحنة مساعدات أجبرت على تغيير خط السير

اتهمت حكومة غزة، إسرائيل باتباع سياسة "هندسة الفوضى والتجويع" بحق سكان القطاع، وذلك بعد استشهاد 20 مدنيًّا وإصابة العشرات في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات غذائية بالمحافظة الوسطى.

انتخابات الشيوخ 2025، إعلان الحصر العددي للفرز باللجنة العامة في الإسماعيلية (فيديو)

أعلنت اللجنة العامة بالإسماعيلية والمشرفة على عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، الحصر العددي لعملية التصويت التي جرت في جميع اللجان الفرعية التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 والذي ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة في أغلب الدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب مباريات أمم إفريقيا للمحليين.

80 عاما على قصف هيروشيما وناجازاكي، جوتيريش ورئيس وزراء اليابان يتجنبان ذكر الدولة المسئولة

أحيت هيروشيما اليوم الأربعاء ذكرى مرور 80 سنة على إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على المدينة اليابانية بإقامة مراسم شاركت فيها أكثر من مئة دولة والتزم خلالها الحضور دقيقة صمت للمناسبة.

دفاع البلوجر علياء قمرون: هي ما وكلتنيش بس صعبت عليَّ ودفاعي عنها لأنها حالة استثنائية

كشف المحامي مؤمن عز الدين، دفاع البلوجر علياء قمرون، عن تفاصيل وكواليس مثيرة، بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات تضمنت ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

جامعة ستانفورد الأمريكية تسرح أكثر من 360 موظفا بسبب سياسات ترامب

قالت جامعة ستانفورد الأمريكية إنها سرحت أكثر من 360 موظفا، عازية ذلك إلى قيود على الميزانية ناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالتمويل الاتحادي.

من حق الكبير يتدلع، ميسي يدرج بندا "استثنائيا" في عقده الجديد مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاجئ في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تشير الأنباء إلى أنه لا يخطط للاعتزال قريبًا.

بشاير موجة حارة، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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