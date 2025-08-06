بالأرقام، إعلان نتائج الحصر العددي لفرز الأصوات بالإسكندرية في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بنظام الفردي، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل إستاد الإسكندرية.

وأوضحت اللجنة أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًّا لأعمال اللجنة العامة، فيما تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس.

وبحسب البيانات الصادرة عن اللجنة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بالإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 720 ألفًا و666 ناخبًا. وقد سجلت اللجان 14 ألفًا و944 صوتًا باطلًا، مقابل 705 آلاف و722 صوتًا صحيحًا.

وأظهرت نتائج الحصر العددي تقدم عدد من المرشحين في النظام الفردي، حيث حصل عبدالله ضيف الله على 679 ألفًا و146 صوتًا، يليه عمر الغنيمي بـ676 ألفًا و543 صوتًا، ثم مصطفى أبو زهرة بـ672 ألفًا و431 صوتًا، وأحمد طرمان بـ670 ألفًا و122 صوتًا. كما حصل رجائي عزت على 653 ألفًا و322 صوتًا، وطارق الوكيل على 651 ألفًا و312 صوتًا، وإيهاب زكريا على 645 ألفًا و540 صوتًا.

وأظهرت نتائج الحصر العددي للأصوات في نظام القائمة أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان بلغ 720 ألفًا و666 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 5,364 صوتًا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 715 ألفًا و302.

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