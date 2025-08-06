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خارج الحدود

فضله على ابنه، ترامب يختار خليفته لترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2028

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نائبه جي دي فانس هو الأوفر حظًّا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 2028، رغم تأكيده أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن ذلك.


 وقال ترامب للصحفيين، أمس الثلاثاء، ردًّا على سؤال عمَّا إذا كان يعتقد أن فانس يمكن أن يكون مرشح الحزب، "أعتقد أنه، بكل إنصاف، الأوفر حظًّا، إنه نائب الرئيس".


وأضاف، "أعتقد أن ماركو روبيو (وزير الخارجية) أيضا قد ينسق مع جي دي بطريقة ما".


وتابع ترامب، "من المبكر جدًّا، بطبيعة الحال، الحديث عن ذلك، لكن بالتأكيد هو فانس يقوم بعمل رائع، وسيكون الأوفر حظًّا في هذه المرحلة".

كانت استطلاعات رأي أظهرت أن فانس يحظى بدعم 46% من ناخبي الجمهوريين المحتملين، بينما حصل روبيو على 12% فقط، مما يعزز مكانة فانس كالمرشح الأقوى حتى الآن.

ومع ذلك، يبقى دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس، مرشحًا محتملًا آخر قد يشكل تحديًا، خاصة مع دعمه القوي من قاعدة المعجبين بترامب.

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