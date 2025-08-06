مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 والذي ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة في أغلب الدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب مباريات أمم إفريقيا للمحليين.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
الهلال السعودي ضد بالنجين - الساعة 7:30 مساءً - منصة “STC TV” السعودية
أرسنال ضد فياريال - الساعة 8 مساءً - قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة
آستون فيلا ضد روما - الساعة 9:30 مساءً - غير متاح القناة الناقلة
ريال بيتيس ضد كومو - الساعة 9.30 مساءً - غير متاح القناة الناقلة
مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين
بوركينا فاسو ضد جمهورية إفريقيا الوسطى - الساعة 5 مساءً - قناة بي إن سبورت
موريتانيا ضد تنزانيا - الساعة 8 مساءً - قناة بي إن سبورت
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