انتخابات الشيوخ 2025، إعلان الحصر العددي للفرز باللجنة العامة في الإسماعيلية (فيديو)

أعلنت اللجنة العامة بالإسماعيلية والمشرفة على عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، الحصر العددي لعملية التصويت التي جرت في جميع اللجان الفرعية التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز.

التصويت فى الانتخابات

وأكدت اللجنة العامة أن عدد الناخبين المقيدين: 999 ألفًا و248 ناخبًا، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم هم 169 ألفًا و872 ناخبًا.



فيما بلغت نتائج التصويت على القائمة: إجمالي الأصوات الصحيحة: 163 ألفًا و482 صوتًا، والأصوات الباطلة: 5820 صوتًا، وعدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة: 570 صوتًا، ونتائج التصويت على المقاعد الفردية: إجمالي الأصوات الصحيحة: 161 ألفًا و552 صوتًا، والأصوات الباطلة: 8320 صوتًا.

وأشارت اللجنة إلى أن الحصر العددي للمرشح مجدي سعد علي زايد مجدي زايد 66,078 صوتًا، ومحمد غنام أحمد عمر محمد غنام 34,121 صوتًا، وعلي سعيد شعيب عبد الله علي سعيد شعيب على 18,601 صوت، وأحمد صالح إبراهيم العايدي أحمد العايدي 10,258، وطاهر سليم محمد سالم طاهر سليم 8,631.

كما جاء الحصر العددي للمرشح رمضان إمام علي غنيم رمضان إمام 7,921 صوتًا، ونصار حسن إبراهيم محمد العمدة نصار أبو حسن 4,605، ومجدي عاشور أمير محمد الشيخ مجدي 3,420، ومنار خالد محمود أحمد منار الجندي 2,002، وإلهام السيد منصور نافع إلهام نافع 2,010، وسهير حازم محمود فودة سهير فودة 1,800، وأحمد حسن شحاته سعد الدين أحمد حسن 1,315.



انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

ويتم تسليم مستندات وأوراق الاقتراع إلى اللجان العامة ، والتي تقوم بإثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

يُعلن رئيس اللجنة العامة النتائج أمام الحضور ويُثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات نموذج 14 ش فردي وقوائم بالأرقام والأحرف والتفقيط.

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